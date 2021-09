Kon­zert­rei­he im Evang.-Luth. Deka­nat Bam­berg lässt Kin­der das Instru­ment des Jah­res 2021 – die Orgel – erleben

Näch­stes Kon­zert am 26.09. in der Bam­ber­ger Erlö­ser­kir­che – wei­te­re in Glei­sen­au, Steppach, Lich­ten­ei­che, Wals­dorf und Hallstadt

Die­ses Jahr ist für die Orgel ein beson­de­res Jahr: Sie wur­de vom Deut­schen Lan­des­mu­sik­rat zum „Instru­ment des Jah­res 2021“ gekürt. Um Kin­dern und Fami­li­en das „Uni­ver­sum Orgel“ näher zu brin­gen, lädt das Evang.-Luth. Deka­nat Bam­berg mit dem Bam­ber­ger Schau­spie­ler und Spre­cher Mar­tin Neu­bau­er und Deka­nats­kan­to­rin Mar­ké­ta Schley Reindlo­vá alle Kin­der ab Vor­schul­al­ter mit ihren Fami­li­en zu span­nen­den Kon­zer­ten ein, in denen der gro­ße Kom­po­nist Johann Seba­sti­an Bach und sei­ne Musik vor­ge­stellt werden.

Dazu schlüpft Mar­tin Neu­bau­er in die Rol­le des genia­len Kom­po­ni­sten und erzählt in kind­ge­rech­ter Spra­che aus des­sen All­tag: vom Ler­nen und Leh­ren vor drei­hun­dert Jah­ren, vom Kom­po­nie­ren und gele­gent­li­chen Wut­aus­brü­chen. Doch der Schau­spie­ler springt auch von Rol­le zu Rol­le – ist mal hoch­nä­si­ger Kri­ti­ker, mal stren­ger Kir­chen­mann oder ein Bach-Freak unse­rer Tage. Sogar ein hei­te­rer Kirch-Geist hüpft durch das Gesche­hen: „Herr Bach, ich lach‘!“ Mar­ké­ta Schley Reindlo­vá über­nimmt den musi­ka­li­schen Part und bringt die Orgeln in den jewei­li­gen Kir­chen zum Klingen.

Kon­zer­te sind an fol­gen­den Ter­mi­nen und Orten geplant:

Am Sonn­tag, 26.9., um 16.00 Uhr, in der Erlö­ser­kir­che Bamberg;

am Frei­tag, 1.10., um 17.30 Uhr in der Evang. Kir­che Gleisenau;

am Frei­tag, 8.10., um 17.00 Uhr in der St. Erhard Kir­che in Steppach;

am Sams­tag, 16.10., um 14.00 Uhr in der Him­mel­fahrts­kir­che in Memmelsdorf-Lichteneiche;

am Diens­tag, 19.10., um 17.00 Uhr in der St. Lau­ren­zi­us­kir­che in Walsdorf

am Sonn­tag, 14.11., um 16.00 Uhr in der Johan­nes­kir­che Hallstadt.

Der Ein­tritt ist jeweils kostenfrei.