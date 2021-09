Es ist eine kuli­na­ri­sche Tra­di­ti­on, die ihres­glei­chen sucht: Im Jahr 1871 wur­de in Hof das erste Gewer­be für einen mobi­len Wurst­ver­käu­fer erteilt. Der „Hofer Wärscht­la­mo“ mit sei­nen Brüh­wür­sten aus dem unver­wech­sel­ba­ren und mit Holz­koh­le beheiz­ten Mes­sing­kes­sel ist seit­dem nicht mehr aus dem Hofer Stadt­bild weg­zu­den­ken. Er steht für die Hofer Lebens­art eines genuss­voll zu sich genom­me­nen „Fast Foods“ und gehört zu einer Mit­tags­pau­se oder einem Stadt­bum­mel in Hof ein­fach dazu. Und so fei­ert man in Hof in die­sem Jahr das 150. Jubi­lä­um sei­nes Wärscht­la­mos, der längst zur Sym­bol­fi­gur und zum Mar­ken­zei­chen der gan­zen Stadt gewor­den ist. Natür­lich reiht sich aus die­sem Anlass auch die Hoch­schu­le Hof in die lan­ge Liste der Gra­tu­lan­ten ein. Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann über­gab nun ein eigens im Maker­Space der Hoch­schu­le, einer Werk­statt für Tüft­ler und Ent­wick­ler, ange­fer­tig­tes 3D-Modell des Wärschtlamos.

„Der Hofer Wärscht­la­mo ist nicht nur für die Hofe­rin­nen und Hofer all­ge­gen­wär­tig, son­dern auch für die Stu­die­ren­den unse­rer Hoch­schu­le. Wenn sie das erste Mal in die Hofer Innen­stadt gehen, fällt er ihnen sofort ins Auge und vie­le schie­ßen sofort Bil­der von ihm, um sie in die Hei­mat zu schicken. Der Wärscht­la­mo ist damit einer der gro­ßen Bot­schaf­ter unse­rer Stadt“, so Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann im Gespräch mit Mar­cus Traub, Hofer Volks­fest­wirt und im Haupt­be­ruf einer von der­zeit sechs Hofer Wärscht­la­män­nern. Natür­lich habe man sich dar­um an der Hoch­schu­le Gedan­ken gemacht, wie man das nun gefei­er­te Jubi­lä­um unter­stüt­zen könne.

Wärscht­la­mo als 3D-Modell

Schnell kam dabei der Gedan­ke, den Maker­Space der Hoch­schu­le Hof, eine Werk­statt für Tüft­ler und Ent­wick­ler, ein­zu­be­zie­hen. „Wir bie­ten unse­ren Stu­die­ren­den die Mög­lich­keit des 3D-Drucks an. Mit dem Big­Rep steht unter ande­rem einer der größ­ten 3D-Drucker Nord­bay­erns in unse­ren Hal­len. Und so nah­men wir den Ball ger­ne auf. Durch unse­re Erfah­rung im Bereich addi­ti­ve Fer­ti­gung und die Zusam­men­ar­beit mit Mathi­as Rasch, ange­hen­der Stu­dent des neu­en Stu­di­en­gan­ges Design an der Hoch­schu­le, wur­de ein ca. 30cm hohes Modell des „Wärscht­la­mos“ kre­iert, so René Göh­ring, der den Maker­Space an der Hoch­schu­le Hof koor­di­niert. Mit dem geschaf­fe­nen Modell selbst ist nun vie­les denkbar:

Ideen für Kreativwettbewerb

„Mög­lich ist bei­spiels­wei­se, wei­te­re Kopien anzu­fer­ti­gen und sie im Rah­men des Kunst­un­ter­richts an Schu­len bema­len, aus­stel­len oder viel­leicht sogar für einen guten Zweck ver­stei­gern zu las­sen“, so Göh­ring wei­ter. Gesprä­che hier­zu lau­fen bereits mit dem Hofer Stadt­mar­ke­ting und der Stadt Hof. Wie auch immer das 3D-Modell des Hofer Wärscht­la­mos nun wei­ter ein­ge­setzt wird: „Die Hoch­schu­le Hof gra­tu­liert den Hofer Wärscht­la­män­nern herz­lich zu ihrem 150. Jubi­lä­um – wir wün­schen ihnen per­sön­lich, aber natür­lich auch der gan­zen Tra­di­ti­on eine gute und erfolg­rei­che Zukunft“, so Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Lehmann.

Über die Hoch­schu­le Hof

