EGGOLS­HEIM. LKR. FORCH­HEIM. 100,– EUR Sach­scha­den rich­te­te ein bis­lang unbe­kann­ter Auto­fah­rer am Frei­tag, in der Zeit von 08.00 bis 18.30 Uhr, an. In der Stra­ße „Am Hir­ten­tor“ wur­den die Stein­mau­er und ein Metall­gar­ten­zaun eines dor­ti­gen Grund­stücks ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Hin­wei­se an die Poli­zei unter 09191/70900.