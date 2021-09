Land­kreis Bam­berg – Demo­kra­tie ler­nen – Der Fami­li­en­rat – heißt eine Ver­an­stal­tung der KEB – Kath. Erwach­se­nen­bil­dung im Land­kreis Bam­berg e. V. in Koope­ra­ti­on mit der Grund- und Mit­tel­schu­le Alten­burg­blick in Ste­gau­rach. Demo­kra­tie lebt von Betei­li­gung. Doch wie kön­nen unse­re Kin­der bereits im Fami­li­en­all­tag ler­nen, ihre Wün­sche, Bedürf­nis­se und Sor­gen wahr­zu­neh­men und zu äußern? Der Fami­li­en­rat bie­tet die Mög­lich­keit, ziel­füh­ren­de Kom­mu­ni­ka­ti­on im Klei­nen zu üben und Selbst­wirk­sam­keit zu erle­ben. Kön­nen Kin­der sich alters­an­ge­mes­sen an Fami­li­en­ent­schei­dun­gen betei­li­gen, erlan­gen sie das not­wen­di­ge Selbst­be­wusst­sein, für sich und die Gemein­schaft gute Ent­schei­dun­gen zu tref­fen. Der inter­ak­ti­ve Vor­trag zeigt Mög­lich­kei­ten und Ideen auf, die Metho­de des Fami­li­en­ra­tes in den All­tag einzubeziehen.

Ver­bind­li­che Anmel­dung erfor­der­lich bis 29.9.2021 an: familienbildung.keb-bamberg@t‑online.de. Bit­te beach­ten Sie: Es gilt bei allen Ver­an­stal­tun­gen der KEB – Kath. Erwach­se­nen­bil­dung im Land­kreis Bam­berg e. V. die 3G-Regel. Bit­te Impf­aus­weis, aktu­el­len Coro­na-Test oder Laborbericht/​Arztbestätigung vor­zei­gen. Kein Zutritt ohne Nach­weis! Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie unter familienbildung.keb-bamberg@t‑online.de.