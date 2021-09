Bam­berg – Bes­se­re Sicht­bar­keit auf dem Schul­weg – so das Mot­to der Spen­der. Die Zahl der Schul­weg­un­fäl­le ist im Pan­de­mie­jahr 2020 deut­lich gesun­ken. Laut baye­ri­scher Ver­kehrs­un­fall­sta­ti­stik gin­gen sie – vor allem wegen des Home­schoo­lings – um ein gutes Drit­tel (36,7 Pro­zent) zurück. „Damit der Schul­weg sicher bleibt und noch siche­rer wird, brau­chen gera­de Erst­kläss­ler in den ersten Schul­wo­chen Unter­stüt­zung, um sich an den Stra­ßen­ver­kehr zu gewöh­nen“, so Mar­ko Ahrens von der AOK in Bam­berg. Die ABC-Schüt­zen müs­sen häu­fig mit einem neu­en Schul­weg zurecht­kom­men, der gera­de bei Dun­kel­heit und in der Däm­me­rung beson­de­re Gefah­ren birgt. „Mit einer Warn­we­ste und Reflek­to­ren lässt sich die Sicht­bar­keit erhö­hen und so das Unfall­ri­si­ko im Ver­gleich zu dunk­ler Klei­dung hal­bie­ren“, sagt Ahrens.

Daher stat­tet die AOK in Bam­berg auch in die­sem Jahr zum Schul­start 578 Erst­kläss­ler an 49 teil­neh­men­den Schu­len mit reflek­tie­ren­den Sicher­heits­über­wür­fen aus. Die AOK koope­riert bei der Akti­on mit der Lan­des­ver­kehrs­wacht Bay­ern. Gemein­sam haben sie sich zum Ziel gesetzt, die Sicher­heit im Stra­ßen­ver­kehr für Schul­kin­der zu erhö­hen. „Die Kin­der sol­len so ange­zo­gen sein, dass sie auch bei schlech­tem Wet­ter gut von ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mern gese­hen wer­den kön­nen“, betont Mat­thi­as Wen­nin­ger von der Kreis­ver­kehrs­wacht in Bam­berg.. Er betont, dass die soge­nann­ten Warn­drei­ecke einen wesent­li­chen Teil bei­tra­gen, die Ver­kehrs­si­cher­heit zu för­dern und Ver­kehrs­un­fäl­le zu ver­mei­den. An ins­ge­samt fast 1.900 Grund- und För­der­schu­len in ganz Bay­ern wer­den an über 100.000 Abc-Schüt­zen Sicher­heits­über­wür­fe ver­teilt. „Wir freu­en uns, wenn so der Schul­weg gera­de für die klein­sten und schwäch­sten Teil­neh­mer am Stra­ßen­ver­kehr siche­rer wird und die Zahl der Schul­weg­un­fäl­le wei­ter sinkt“, ergänzt Wenninger.