Der NLE-Treff in Eber­mann­stadt star­tet wie­der am Diens­tag, dem 21.September, 19 Uhr, noch ein­mal im Wiesent­gar­ten, unterm Vor­dach. Ein­ge­la­den sind nicht nur NLE-Mit­glie­der, son­dern auch alle, die mit NLE-Stadt­rä­ten und Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er ins Gespräch kom­men wol­len. Wie immer ste­hen The­men aus dem Stadt­rat und dem Stadt­ge­sche­hen im Vor­der­grund. Bit­te der Jah­res­zeit ent­spre­chend an wit­te­rungs­ge­mä­ße Klei­dung denken!