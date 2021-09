BAY­REUTH – Im Rah­men der Akti­on „Macht Spie­le!“ fin­det am Mitt­woch, 22. Sep­tem­ber, von 16 bis 18 Uhr, in der Stadt­bi­blio­thek ein Gaming Event „Beat Saber“ der beson­de­ren Art statt. Die Ver­an­stal­tung im Unter­ge­schoss des RW21 wird in Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein E‑Sport UBT ange­bo­ten und rich­tet sich an Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne ab zwölf Jah­ren. Die Teilnehmer/​innen mes­sen sich im vir­tu­el­len Musik­spiel mit ande­ren und knacken den Highscore!