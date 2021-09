Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen

Die aktu­el­len Impf­quo­ten: Quo­te Land­kreis Erst­imp­fun­gen 67,86%, Quo­te Bay­ern Erst­imp­fun­gen 63,70%, Quo­te Deutsch­land Erst­imp­fun­gen 66,90%, Quo­te Land­kreis Zweit­imp­fun­gen 65,89%, Quo­te Bay­ern Zweit­imp­fun­gen 60,54%, Quo­te Deutsch­land Zweit­imp­fun­gen 62,75%.

Mor­gen kön­nen sich Inter­es­sier­te von 14:00 bis 17:00 Uhr am Nag­ler See, am Sonn­tag von 14:00 bis 17:00 Uhr im Impf­zen­trum Wun­sie­del ohne Ter­min imp­fen lassen.

ACH­TUNG: seit heu­te gel­ten im Land­kreis wie­der die 3G Regeln!

Neue Fäl­le: 2

Fäl­le gesamt: 5.172

Virus­mu­ta­tio­nen (VOC): 1.633

Erkrank­te: 43

Gene­se­ne: 4.928

Todes­fäl­le: 201

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 37,51

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gestern: 0

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gesamt: 60.503

Imp­fun­gen bei Haus­ärz­ten gesamt: 35.021

Schnell­tests an Test­sta­tio­nen gestern incl. Grenz­gän­ger: 70

PCR-Tests an Test­sta­tio­nen gestern incl. Grenz­gän­ger: 63

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz

Gesamt: 2

davon All­ge­mein­bet­ten: 1

davon Inten­siv­bet­ten: 1

Stand­ort Selb: