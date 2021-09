29 Neu­in­fek­tio­nen in Schu­len und fünf Neu­in­fek­tio­nen in Kin­der­ta­ges­stät­ten wur­den dem Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg in der ersten Woche des neu­en Schul­jah­res bis­her gemel­det. Da in den Schu­len in der Regel beim ersten Test noch kein Kon­takt statt­ge­fun­den hat­te, müs­sen dort neben den Infi­zier­ten nur weni­ge Per­so­nen in Qua­ran­tä­ne. Dage­gen hat­ten die Infek­tio­nen in den Kin­der­ta­ges­stät­ten wei­te­re Qua­ran­tä­nen und Rei­hen­testun­gen zur Folge.