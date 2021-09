Mar­co Polo_​Titelseite Gemein­sam mit dem Mair­du­mont-Ver­lag haben die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG) sowie die Tou­ris­mus­zen­tra­len Fich­tel­ge­bir­ge und Frän­ki­sche Schweiz einen Mar­co Polo-Rei­se­füh­rer für Bay­reuth und die Regi­on her­aus­ge­bracht. Das 120 Sei­ten star­ke Buch der belieb­ten Rei­se­füh­rerrei­he mit dem Son­nen­tem­pel der Ere­mi­ta­ge auf dem Titel ist ab sofort zum Preis von € 14,- im Bay­reuth Shop in der Opern­stra­ße 22 sowie dem­nächst im Buch­han­del, in aus­ge­wähl­ter Hotel­le­rie und bei Part­ner­be­trie­ben erhält­lich. „Wir sind froh, dass wir die­ses gro­ße Pro­jekt trotz der Coro­na-Pan­de­mie, also unter erschwer­ten Bedin­gun­gen, rea­li­sie­ren konn­ten“, sagt Manu­el Becher, Geschäfts­füh­rer der BMTG. „Die Vor­be­rei­tun­gen lie­fen bereits seit Ende letz­ten Jah­res, jedoch konn­te die Autorin, Mar­len Schnei­der, wegen des Lock­downs im Früh­jahr erst Ende Mai zur Recher­che nach Bay­reuth kom­men. Des­halb ist es umso schö­ner, dass es gelun­gen ist, den Rei­se­füh­rer noch zur besten Herbst­rei­se­zeit auf den Markt zu brin­gen.“ Im bekannt flot­ten Mar­co Polo-Stil geschrie­ben, wer­den dem Leser die Top-High­lights der Stadt und der Regi­on vor­ge­stellt. Dazu gibt es jede Men­ge Insi­der-Tipps zu Essen & Trin­ken, zum Shop­pen & Stö­bern oder zum Aus­ge­hen & Fei­ern. Außer­dem Emp­feh­lun­gen zu Sport, Spaß & Well­ness, zu Festen und Events sowie unter dem Mot­to „Schö­ner Schla­fen“ zu Unter­kunfts­mög­lich­kei­ten in der Stadt und in der Regi­on. Beglei­tend zum gedruck­ten Rei­se­füh­rer gibt es dem­nächst alle Inhal­te auch in der Mar­co Polo-App, die gra­tis per QR-Code, der im Rei­se­füh­rer zu fin­den ist, aufs Han­dy her­un­ter­ge­la­den wer­den kann.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: Tou­rist Infor­ma­ti­on Bay­reuth, Opern­stra­ße 22, 95444 Bay­reuth, Tel. 0921–885 88, www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de info@​bayreuth-​tourismus.​de