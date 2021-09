Kulm­bach. Im Rah­men der bun­des­wei­ten Akti­ons­wo­che #Hier­Wird­Ge­impft betei­ligt sich der Land­kreis Kulm­bach mit zwei Son­der­impf­ak­tio­nen. Impf­wil­li­ge haben die Mög­lich­keit sich

am Sams­tag, den 18.09.2021 von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr bei einem Besuch des Stadt­steinacher Bau­ern­mark­tes, oder

am Sonn­tag, den 19.09.2021 von 13.00 Uhr – 18.00 Uhr zum ver­kaufs­of­fen Sonn­tag in der Kulm­ba­cher Innen­stadt am Holz­markt imp­fen zu lassen.

Coro­na – Update

Heu­te wur­den vier wei­te­re posi­ti­ven Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 37 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach sinkt damit auf jetzt 51,80.

Aktu­el­le Corona-Fälle 76 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 37 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 51,8 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 4 (0 | 0) in Qua­ran­tä­ne 112 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.241 (+ 4) Gene­se­ne 4.047 (+ 8) Ver­stor­be­ne 118

Imp­fun­gen

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 47.944 (67,12%) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 44.885 (62,84 %) Sum­me Drittimpfungen 297

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den 36 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.