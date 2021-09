Der Land­kreis Hof hat am Diens­tag den 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert von 35 an drei auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen unter­schrit­ten. Damit gel­ten im Land­kreis Hof ab heu­te die­je­ni­gen Rege­lun­gen der 14. BayIfSMV nicht mehr, die an eine 7‑Ta­ge-Inzi­denz über 35 geknüpft sind.

Das bedeu­tet ins­be­son­de­re, dass die 3G-Rege­lung ent­fällt. D.h. Anbie­ter, Ver­an­stal­ter oder Betrei­ber brau­chen kei­ne Impf­nach­wei­se, Gene­se­nen- oder Test­nach­wei­se zu über­prü­fen, da die­se für geschlos­se­ne Räu­me bei einer Inzi­denz von 35 und dar­un­ter nicht ver­pflich­tend sind.

Alle Infor­ma­tio­nen im Detail fin­den Sie auch auf unse­rer Home­page www​.land​kreis​-hof​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​-​w​i​r​-​i​n​f​o​r​m​i​e​r​en/