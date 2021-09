Betei­li­gungs­pro­jekt: Kin­der und Jugend­li­che pla­nen die Stadt-Umland-Bahn am Erlan­ger Langemarckplatz

Vom 3. bis 5. Novem­ber 2021 orga­ni­siert der Stadt­ju­gend­ring Erlan­gen gemein­sam mit dem Zweck­ver­band Stadt­Um­land-Bahn wie­der eine Pla­nungs­werk­statt für Kin­der und Jugend­li­che. Unter dem Mot­to „Lego-Architekt*innen für die StUB gesucht“ kön­nen die jun­gen Pla­ne­rin­nen und Pla­ner die Stadt-Umland-Bahn nach ihren Vor­stel­lun­gen mit Lego bau­en. Ver­an­stal­tungs­ort ist Erlan­gen. Eine Anmel­dung ist bis 25. Okto­ber 2021 möglich.

Wie soll­te die Stadt-Umland-Bahn (StUB) künf­tig ent­lang des Lan­ge­marck­plat­zes in Erlan­gen geführt wer­den? Die­se Fra­ge steht im Mit­tel­punkt der näch­sten Lego-Pla­nungs­werk­statt. „In jeder Ver­an­stal­tung betrach­ten die Kin­der und Jugend­li­chen einen ande­ren Strecken­ab­schnitt. An den drei Tagen der Pla­nungs­werk­statt besich­ti­gen die Teil­neh­men­den den zu pla­nen­den Bereich vor Ort, stu­die­ren Plä­ne und bau­en Model­le, die zei­gen, wie die Stra­ßen­bahn ihrer Mei­nung nach dort ein­mal aus­se­hen könn­te. Unter­stützt wer­den sie dabei von einem ech­ten StUB-Pla­ner. Nach­dem die letz­ten bei­den Pla­nungs­werk­stät­ten online mit dem Video­spiel Mine­craft statt­ge­fun­den haben, freu­en wir uns, die­ses Mal wie­der mit Lego zu arbei­ten“, erklärt Chri­sti­an Koh­lert, Stadt­ju­gend­pfle­ger beim Stadt­ju­gend­ring Erlangen.

Lego-Pla­nungs­werk­statt in Erlangen

Aus den bis­he­ri­gen Ver­an­stal­tun­gen haben die Pla­ne­rin­nen und Pla­ner der Stadt-Umland-Bahn bereits Anre­gun­gen zu ver­schie­de­nen Strecken­ab­schnit­ten erhal­ten, unter ande­rem zur Brücke über den Erlan­ger Reg­nitz­grund, zu den Hal­te­stel­len in Her­zo­gen­au­rach oder zum Anschluss an das Nürn­ber­ger Stra- ßen­bahn­netz. Die­ses Mal geht es um einen inner­städ­ti­schen Bereich in Erlan­gen. „Ob zu Fuß, per Rad, mit dem Auto, dem Bus oder in Zukunft auch mit der StUB – am Lan­ge­marck­platz begeg­nen sich die ver­schie­den­sten Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und ‑teil­neh­mer. Ins­be­son­de­re mit Blick auf die angren­zen­de Schu­le bin ich gespannt, wel­che Ideen die Kin­der und Jugend­li­chen für die­sen Strecken­ab­schnitt ent­wickeln“, sagt Dani­el Gro­ße-Ver­spohl, Geschäfts­lei­ter des Zweck­ver­bands StadtUmland-Bahn.

Anmel­dung

Die Pla­nungs­werk­statt zur Stadt-Umland-Bahn fin­det vom 3. bis 5. Novem­ber 2021 jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr in der Geschäfts­stel­le des Stadt­ju­gend­rings Erlan­gen statt. Sie rich­tet sich an Kin­der und Jugend­li­che im Alter von 10 bis 13 Jah­ren aus den Städ­ten Nürn­berg, Erlan­gen und Her­zo­gen­au­rach. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Eine Anmel­dung ist bis 25. Okto­ber 2021 über die Inter­net­sei­te www​.betei​ligt​-dabei​.de oder direkt beim Stadt­ju­gend­ring Erlan­gen (Micha­el-Vogel-Stra­ße 1 e, 91052 Erlan­gen) mög­lich, wenn die Pla­nungs­werk­statt nicht bereits vor­her aus­ge­bucht ist. Ins­ge­samt kön­nen 16 Kin­der und Jugend­li­che teil­neh­men. Die Pla­nungs­werk­statt wird unter Beach­tung der gel­ten­den Hygie­ne- und Abstands­re­ge­lun­gen hin­sicht­lich des Coro­na­vi­rus durch­ge­führt. Pro­gramm­ab­wei­chun­gen sind je nach Infek­ti­ons­ge­sche­hen möglich.

Aus­stel­lung der Ergebnisse

Wie bei den bis­he­ri­gen fünf Ver­an­stal­tun­gen des Betei­li­gungs­pro­jekts wer­den die Vor­schlä­ge der Kin­der und Jugend­li­chen auch dies­mal doku­men­tiert und in die wei­te­re Pla­nung der Stadt-Umland-Bahn ein­flie­ßen. Zudem wer­den die Ergeb­nis­se vom 8. bis 11. Novem­ber 2021 öffent­lich in der Geschäfts­stel­le des Stadt­ju­gend­rings Erlan­gen aus­ge­stellt (8.11., 15–17 Uhr, 9.–11.11., 12–17 Uhr). Die Eröff­nung der Aus­stel­lung fin­det am Mon­tag, 8. Novem­ber 2021, um 15 Uhr mit Erlan­gens Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Flo­ri­an Janik statt.

Der Zweck­ver­band Stadt-Umland-Bahn

Der Zweck­ver­band Stadt-Umland-Bahn (ZV StUB), mit sei­ner Geschäfts­stel­le in Erlan­gen, ist für die Pla­nung, den Bau und Betrieb der StUB zustän­dig. Mit­glie­der des ZV StUB sind die drei Städ­te Nürn­berg, Erlan­gen und Her­zo­gen­au­rach. Ver­bands­vor­sit­zen­der ist der­zeit Mar­cus König, Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Nürn­berg. Bei der Stadt-Umland-Bahn han­delt es sich aktu­ell um eines der größ­ten Stra­ßen­bahn­pro­jek­te in Deutsch­land. Auf einer 26 Kilo­me­ter lan­gen Strecke soll die StUB Nürn­berg, Erlan­gen und Her­zo­gen­au­rach im 10-Minu­ten-Takt verbinden.