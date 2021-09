Lit­zen­dorf – Ein klei­ner Schritt in Rich­tung „Nor­ma­li­tät“: Der Braue­rei­en­lauf Frän­ki­sche Tos­ka­na kann am 25. Sep­tem­ber statt­fin­den. Bis die Mara­thon­läu­fer nach 42,1 km in Strul­len­dorf ins Ziel gelan­gen, bedarf es ca. 50.000 Schrit­te – und umfang­rei­cher Vor­be­rei­tun­gen und Hygie­nekon­zep­te des Ver­an­stal­ters Tri­camp in den teil­neh­men­den Gemein­den Lit­zen­dorf, Mem­mels­dorf, Strul­len­dorf und Gundelsheim.

Nach Mona­ten der Unsi­cher­heit, ob die Ent­wick­lung der Pan­de­mie eine Lauf­ver­an­stal­tung zulas­sen wür­de, gibt es nun end­lich Gewiss­heit: Die aktu­ell über 1100 ange­mel­de­ten Läufer*innen kön­nen star­ten. „Wir haben in den ver­gan­ge­nen Mona­ten viel Herz­blut in die Pla­nung gesteckt und wer­den eine abge­speck­te Ver­si­on des Braue­rei­en­laufs – unter Ein­hal­tung der 3‑G-Regeln und ohne Par­ty – durch­füh­ren“, teilt Tobi­as Hein­ze, Geschäfts­füh­rer des Ver­an­stal­ters Tri­camp GmbH aus Gun­dels­heim mit. „Geimpft – gene­sen – gete­stet“ gilt nun für die Sport­ler, die nach lan­gen Mona­ten der Ent­halt­sam­keit nun end­lich wie­der einen Lauf unter Wett­kampf­be­din­gun­gen absol­vie­ren können.

Schirm­herr ist Land­rat Johann Kalb, der vor Ort vor­aus­sicht­lich durch Hr. Bru­no Kell­ner ver­tre­ten wird. Die Bür­ger­mei­ster der Gemein­den geben am 25. Sep­tem­ber 2021 jeweils den Start­schuss: Wolf­gang Desel in Strul­len­dorf für den Mara­thon: um 9:00 Uhr. Wolf­gang Möhr­lein in Scham­mels­dorf für den Halb­ma­ra­thon: um 9:00 Uhr. Gerd Schnei­der in Mem­mels­dorf für den 10-km Lauf: um 10:00 Uhr.