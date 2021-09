Im Rah­men sei­ner Zukunfts­ge­sprä­che-Tour wird der Kanz­ler­kan­di­dat der SPD, Olaf Scholz, am kom­men­den Sams­tag, den 18. Sep­tem­ber, nach Ober­fran­ken kom­men. Auf Ein­la­dung der Hofer SPD wird er Sta­ti­on in Hof machen und sich in der Frei­heits­hal­le den Fra­gen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger stel­len. Zu die­sem Anlass wer­den vie­le Men­schen aus ganz Ober­fran­ken nach Hof rei­sen. Auch der SPD-Unter­be­zirk Bam­berg-Forch­heim orga­ni­siert eine kosten­freie Bus­fahrt nach Hof, bei der noch Plät­ze frei sind. Für die Teil­nah­me an der Bus­fahrt und am Zukunfts­ge­spräch ist eine Anmel­dung bis Don­ners­tag erfor­der­lich! Abfahrt ist um 15 Uhr in Forch­heim, Zustieg in Bam­berg mög­lich, Rück­kunft in Forch­heim ca. 23:30 Uhr. Genaue­re Details nach Anmeldung.

Inter­es­sier­te mel­den sich bit­te bis kom­men­den Don­ners­tag beim SPD-Bür­ger­bü­ro unter conny.​daig-​kastura@​spd.​de an.

Im zwei­ten Schritt muss eine Anmel­dung bei der SPD Hof unter fol­gen­dem Link erfol­gen: <https://​forms​.office​.com/​r​/​V​Q​V​Y​u​q​5​R0n>.

Unter „Anmer­kun­gen“: Bus Bam­berg-Forch­heim ange­ben. WICH­TIG: Beim Zutritt zur Hal­le wird ein 3G-Nach­weis verlangt!