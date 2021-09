Spe­zi­ell für Berufs­tä­ti­ge bie­tet die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gabi Schmidt (Freie Wäh­ler) am Sams­tag, 25. Sep­tem­ber, eine Bür­ger­sprech­stun­de von 10 bis 11 Uhr an. Um eine Anmel­dung unter Tele­fon (09163) 9972063 oder per Mail an abgeordnetenbuero.​schmidt@​fw-​landtag.​de wird gebeten.