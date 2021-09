Wie kann Forch­heims Nah­ver­sor­gung ver­bes­sert und die Innen­stadt lebens­wert aus­ge­stal­tet wer­den? Das wol­len die Forch­hei­mer Grü­nen gemein­sam mit ihrer Kan­di­da­tin Lisa Badum und dem Lan­des­vor­sit­zen­den der Baye­ri­schen Grü­nen, Tho­mas von Sar­now­ski, gemein­sam mit den Forch­hei­me­rin­nen und Forch­hei­mern dis­ku­tie­ren. Am Don­ners­tag, 16. Sep­tem­ber, sind Inter­es­sier­te zum Meet & Greet am Info­stand auf dem Para­de­platz ein­ge­la­den, um bei Kaf­fee und Kuchen ins Gespräch zu kom­men. Herz­li­che Ein­la­dung geht außer­dem an alle Inter­es­sier­ten ab 19:30 Uhr zur offe­nen Mit­glie­der­ver­samm­lung auf dem Schindlerkeller.