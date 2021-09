Lich­ten­fels – Oft sind es ganz per­sön­li­che Anlie­gen, die sie ihm vor­tra­gen möch­ten, häu­fig wich­ti­ge Fra­gen, die sich nur in einem per­sön­li­chen Gespräch klä­ren las­sen: Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner hat ein offe­nes Ohr für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sei­nes Land­krei­ses. Des­we­gen bie­tet er regel­mä­ßig Bür­ger­sprech­stun­den an. Konn­te er die­se in den ver­gan­ge­nen ein­ein­halb Jah­ren pan­de­mie­be­dingt tele­fo­nisch abhal­ten, so fin­den sie ab Sep­tem­ber wie­der per­sön­lich statt.

Die näch­ste Bür­ger­sprech­stun­de von Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner ist am Don­ners­tag, 16. Sep­tem­ber 2021, von 14 bis 17 Uhr geplant. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist erfor­der­lich unter den Tele­fon­num­mern 09571 / 18 – 8001 oder – 8002 oder per E‑Mail an: landrat@​landkreis-​lichtenfels.​de.