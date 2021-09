Mehr als 320 Spe­zia­li­tä­ten – von der Anis­bre­ze bis zu Zwiffelspotz‘n – bil­den das kuli­na­ri­sche Rück­grat der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken. Der gleich­na­mi­ge Ver­ein hat die­se Viel­falt erforscht, doku­men­tiert und macht sie per Inter­net der Öffent­lich­keit zugäng­lich. Für die­se Arbeit wur­de die Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken e.V. von der deut­schen Unesco-Kom­mis­si­on ins Ver­zeich­nis zum Erhalt des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes auf­ge­nom­men. In einem von der Ober­fran­ken­stif­tung groß­zü­gig geför­der­ten Pro­jekt soll die­ses Kul­tur­er­be in den kom­men­den drei Jah­ren so auf­be­rei­tet wer­den, dass es auch von ande­ren ober­frän­ki­schen Initia­ti­ven genutzt wer­den kann. Dazu gehört auch eine inten­si­ve­re Zusam­men­ar­beit der bei­den Ver­ei­ne Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken und Bier­land Oberfranken.

Ziel des Projekts:

Ziel des Pro­jekts „Kul­tur­er­be Ober­fran­ken“ ist die Her­aus­ar­bei­tung der Bedeu­tung der ober­frän­ki­schen Kuli­na­rik für unse­re regio­na­le Iden­ti­tät. Der Ver­ein erwar­tet sich dadurch star­ke Impul­se für eine kla­re­re Posi­tio­nie­rung Ober­fran­kens im Wett­be­werb der Regio­nen und wür­de wesent­lich dazu bei­tra­gen, die in der Allens­bach-Unter­su­chung von 2019 genann­ten Defi­zi­te zu besei­ti­gen. Nach die­ser Unter­su­chung brin­gen Tou­ri­sten und Ein­hei­mi­sche Ober­fran­ken zwar mit Vor­stel­lun­gen wie „gutes Essen“ und „Gemüt­lich­keit“ in Ver­bin­dung, aber spe­zi­ell im Bereich „Genuss“ kann das Image noch ver­bes­sert wer­den. Ins­be­son­de­re, was die Bedeu­tung der ober­frän­ki­schen Bier­viel­falt für die tra­di­tio­nel­le Wirts­haus­kul­tur angeht, besteht laut der Allens­bach-Unter­su­chung Nach­hol­be­darf im Bereich Regio­nal­mar­ke­ting. Die Ver­knüp­fung von Bier­kul­tur, Gastro­no­mie und Tou­ris­mus ist noch verbesserungsbedürftig.

Vie­le Men­schen redu­zie­ren Ober­fran­ken als Genuss­re­gi­on auf die ange­bo­te­ne Spe­zia­li­tä­ten­viel­falt. Die dahin­ter­ste­hen­de jahr­hun­der­te­al­te Kul­tur, ihre iden­ti­täts­stif­ten­de Wir­kung für die Men­schen, die in der Regi­on leben, und auch die Tat­sa­che, dass die Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken Aus­druck eines guten Teils frän­ki­scher Kul­tur und Lebens­art ist, ist den Men­schen in der Regi­on oft nicht bewusst. Zumal sich hin­ter die­ser Kul­tur und Lebens­art auch alte Her­stel­lungs- und Hand­werks­tech­ni­ken ver­ber­gen, auf die zum einen Auf­merk­sam­keit gelenkt wer­den soll und deren Erhal­tung und Wei­ter­ga­be ein wesent­li­ches Ziel des Pro­jekts sein muss.

Daten ver­knüp­fen: Genuss­erleb­nis­se, Bierwanderungen

Vor die­sem Hin­ter­grund ist es wich­tig, die Wis­sens­bau­stei­ne, die die Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken und ihr Schwe­ster­ver­ein Bier­land Ober­fran­ken auf­ge­baut haben, qua­li­ta­tiv zu über­ar­bei­ten und mit den ent­spre­chen­den Kul­tur­ele­men­ten anzu­rei­chern. Unter ande­rem stel­len die bei­den Ver­ei­ne auf ihren Inter­net­sei­ten mehr als 200 soge­nann­te Genuss­erleb­nis­se (von der Erleb­nis-Land­wirt­schaft bis zum kuli­na­ri­schen Spa­zier­gang) und rund 50 Bier­wan­de­run­gen vor, die von Rei­sen­den sehr ger­ne genutzt wer­den. Bei­de Daten­ban­ken ste­hen zur­zeit recht iso­liert neben­ein­an­der – das zu ändern und ihre Nut­zung für tou­ri­sti­sche Zwecke zu ver­bes­sern, ist ein wesent­li­ches Ziel des neu­en Pro­jekts. Ein wei­te­rer Bau­stein ist die enge­re Ver­knüp­fung der ober­frän­ki­schen Genus­sor­te unter­ein­an­der. Bekannt­lich lie­gen 23 der ins­ge­samt 100 baye­ri­schen Genus­sor­te in Ober­fran­ken, womit der Bezirk das kuli­na­ri­sche Aus­hän­ge­schild des Frei­staa­tes ist.

Enge Zusam­men­ar­beit bei­der Vereine

Beson­ders im Fokus der künf­ti­gen Arbeit steht die Wei­ter­ent­wick­lung der Ver­ei­ne Bier­land Ober­fran­ken und Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren die Basis­ar­beit für die Erfol­ge Ober­fran­kens als Genuss- und Bier­re­gi­on gelei­stet haben. Bei­de Initia­ti­ven sind sehr gut orga­ni­siert, aller­dings haben sie nur begrenz­te Res­sour­cen – sowohl finan­zi­ell als auch per­so­nell. Not­wen­dig ist daher die Schaf­fung einer neu­en, gemein­sa­men Basis, die es bei­den Ver­ei­nen ermög­licht, ihre erfolg­rei­che Arbeit und spe­zi­fi­sche Mar­ken­bil­dung fort­zu­set­zen, und ande­rer­seits Mög­lich­kei­ten der Res­sour­cen­bün­de­lung und das Heben von Syn­er­gien schafft.