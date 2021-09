Das Fische­rei­zen­trum Ober­fran­ken (FZO), größ­ter Anbie­ter von Vor­be­rei­tungs­lehr­gän­gen zur staatl. Fischer­prü­fung in Nord­bay­ern, bie­tet im Novem­ber 2021 die Mög­lich­keit, die Vor­be­rei­tung zur staatl. Fischer­prü­fung an nur drei Wochen­en­den zu absol­vie­ren und damit den staatl. Fische­rei­schein zu erlangen.

Statt­fin­den wird der vom Fische­rei­zen­trum Ober­fran­ken (FZO) als Wochen­end­kurs kon­zi­pier­te Lehr­gang von Sa. 13.11.2021 – So. 28.11.2021 im Sport­heim des TSV Bind­lach 95463 Bind­lach, Am Sport­platz 1

Dabei wird es an drei auf­ein­an­der fol­gen­den WE jeweils Sa./So. ganz­tä­gig Unter­richt geben. Ende des Lehr­gangs ist somit So. 28.11.2021. Der erfolg­reich absol­vier­te Lehr­gang berech­tigt zur Teil­nah­me an jeder belie­bi­gen Online­prü­fung in Bayern.

Das FZO führt sei­ne jah­re­lan­ge über­aus erfolg­rei­che Aus­bil­dungs­ar­beit in der Regi­on OBER­FRAN­KEN mit Vor­be­rei­tungs­lehr­gän­gen zur Fischer­prü­fung fort.

Damit stellt das FZO sicher, daß es auch wei­ter­hin eine bedarfs­ge­rech­te Aus­bil­dung ange­hen­der Petri­jün­ger für das Stadt­ge­biet und dem Land­kreis BAY­REUTH, sowie den angren­zen­den Regio­nen geben wird.

Die Anmel­dung zu die­sem Vor­be­rei­tungs­lehr­gang zur Online­prü­fung in der Regi­on Stadt und Lkrs. Bay­reuth / HO / WUN / NEW / KU / PEG / ESB / AS / TIR / erfolgt über die Web­sei­te des FZO unter www​.fische​rei​zen​trum​-ober​fran​ken​.de