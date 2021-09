BAY­REUTH – Nach einer durch die Coro­na-Pan­de­mie beding­ten Zwangs­pau­se kön­nen Bay­reuths Städ­te- und Kul­tur­part­ner­schaf­ten end­lich wie­der gepflegt wer­den: Die­ser Tage rei­ste eine Dele­ga­ti­on der Stadt Bay­reuth unter der Lei­tung von 2. Bür­ger­mei­ster Andre­as Zip­pel nach Prag. Bay­reuth unter­hält seit 2008 eine Part­ner­schaft mit dem Stadt­be­zirk Prag 6. Die tsche­chi­sche Haupt­stadt ist in meh­re­re Stadt­be­zir­ke ein­ge­teilt, die selbst­stän­dig ver­wal­tet wer­den und inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen auf kom­mu­na­ler Ebe­ne pflegen.

Die Gäste aus Bay­reuth nah­men unter ande­rem am tra­di­tio­nel­len „Tag von Prag 6“ teil und an der Ver­lei­hung von Ehren­bür­ger­schaf­ten durch Bür­ger­mei­ster Ondrej Kolar. Eine wei­te­re Sta­ti­on des Besuchs war das Festi­val der Klein­braue­rei­en, bei dem Bay­reu­ther Bier und Brat­wür­ste aus­ge­teilt wur­den. Beson­ders das mit­ge­brach­te Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al, das bei den Pra­ger Freun­den Lust auf einen Besuch in der Part­ner­stadt Bay­reuth wecken soll­te, wur­de stark nach­ge­fragt. Gro­ße Freu­de löste auf tsche­chi­scher wie Bay­reu­ther Sei­te der Umstand aus, dass nach lan­ger coro­nabe­ding­ter Pau­se wie­der ein inter­kul­tu­rel­ler Aus­tausch mög­lich ist, dass über die Ent­wick­lung der bei­den Städ­te gespro­chen und vor allem inhalt­li­che Koope­ra­ti­ons­pro­jek­te vor­be­rei­tet wer­den kön­nen. Abhän­gig von der wei­te­ren Ent­wick­lung der Pan­de­mie sol­len die Arbeits­tref­fen wie­der­auf­ge­nom­men und ein Besuch der Pra­ger Dele­ga­ti­on in Bay­reuth vor­be­rei­tet werden.