Gemein­sam aktiv wer­den und vor Ort Aktio­nen durch­füh­ren – das ist das Mot­to der Jun­gen Uni­on Effeltrich/​Poxdorf. Am 10.09.2021 wur­den die bei­den Orts­ver­bän­de Effeltrich und Pox­dorf mit Neu­wah­len in gesel­li­ger Run­de zusam­men geführt. Der neue Vor­sit­zen­de ist Tobi­as Hof­mann, sein Stell­ver­tre­ter ist Chri­sti­an Hal­ler. Den Schatz­mei­ster über­nimmt Phil­ip Kup­fer und Jan Läut­häu­ser ist der neue Schrift­füh­rer. Anschlie­ßend wur­den mög­li­che Aktio­nen, wel­che in der näch­sten Zeit statt­fin­den kön­nen bespro­chen. Dies Aktio­nen sind zum Bei­spiel: „Kauf-Eins-Mehr“, „Blut­spen­de“, „Jugend­stamm­tisch“, etc. Hier­zu ist jeder recht herz­lich eingeladen.