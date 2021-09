In der zwei­ten Sep­tem­ber­wo­che ver­an­stal­te­te die Ten­nis­ab­tei­lung des Baur Sport­ver­ein ein Ein­stei­ger­trai­ning für Erwach­se­ne. Ins­ge­samt neun Sport­be­gei­ster­te nah­men an dem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm teil. Ver­eins­trai­ner Vla­di­mir Nemec und Sport­wart Ste­fan Kor­nitz­ky führ­ten in die tech­ni­schen Grund­la­gen des Sports ein und demon­strier­ten neben Vor- und Rück­hand auch Vol­ley oder Auf­schlag. Nach der neun­zig­mi­nü­ti­gen Ver­an­stal­tung konn­ten die Teil­neh­mer bereits eigen­stän­dig erste Ball­wech­sel spie­len und kann­ten die Grund­be­grif­fe des Tennissports.

Um den Teil­neh­mern eine wei­te­re Mög­lich­keit zu geben, an einem pro­fes­sio­nel­len Ten­nis­trai­ning teil­zu­neh­men, spra­chen die Orga­ni­sa­to­ren zum Abschluss eine Ein­la­dung zu einem wei­te­ren Ein­stei­ger­trai­ning am kom­men­den Frei­tag, 17.September (18:00–19:30 Uhr), aus. Die­ser zwei­te Ter­min steht selbst­ver­ständ­lich allen Inter­es­sier­ten offen und wird von der Ten­nis­ab­tei­lung wie­der unver­bind­lich und kosten­los ange­bo­ten. Infor­ma­tio­nen hier­zu erteilt Sport­wart Ste­fan Kor­nitz­ky unter der 0176/92686847 bzw. per E‑Mail (stefan.​kornitzky@​gmail.​com).