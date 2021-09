Pro­jekt­vor­stel­lung am 21. Sep­tem­ber im Rah­men der Baye­ri­sche Demenzwoche

Mit dem Pro­jekt “Lea­sing­hüh­ner” hat das Forch­hei­mer Senio­ren­zen­trum Johann Hin­rich Wichern der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim den “Baye­ri­schen Demenz­preis 2020” gewon­nen. Wer das Pro­jekt ken­nen ler­nen möch­te, ist herz­lich ein­ge­la­den am Diens­tag, 21. Sep­tem­ber, dem Welt-Alz­hei­mer­tag, mehr dar­über zu erfah­ren. Ein­rich­tungs­lei­ter Jochen Mis­of stellt an die­sem Tag im Rah­men der Baye­ri­schen Woche der Demenz zwi­schen 9.00 und 12.00 Uhr die Hüh­ner vor, berich­tet über die Hin­ter­grün­de der Akti­on und zeigt Inter­es­sier­ten das Senio­ren­zen­trum in der Zwei­brücken­stra­ße 36 in Forch­heim. Anmel­dung und Infos bei Jochen Mis­of, Tel. 09191 711–0 oder via Mail: j.​misof@​dwbf.​de