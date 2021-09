Spar­dorf – In der Zeit vom 27.08.2021 bis 10.09.2021 wur­de auf dem Park­platz des REWE-Mark­tes bzw. auf dem dahin­ter­lie­gen­den Park­platz des Ärz­te­hau­ses in Spar­dorf, Alte Zie­ge­lei, ein schwar­zer BMW an 4 ver­schie­de­nen Tagen beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von min­de­stens 1000,– Euro. Wer Hin­wei­se zu dem Vor­fall geben kann, wird gebe­ten dies der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, 09131/760514, mitzuteilen