Bam­berg. Zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung wur­de die Poli­zei am Sams­tag, gegen 00.30 Uhr, in die Lich­ten­hai­de­stra­ße geru­fen. Ein 30-jäh­ri­ger hat­te dort auf zwei ande­re Män­ner ein­ge­schla­gen, die­se wur­den glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Die Hin­ter­grün­de der Schlä­ge­rei sind noch nicht genau bekannt, alle Betei­lig­ten waren ange­trun­ken. Die Ermitt­lun­gen dau­ern an.