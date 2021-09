Kulm­bach. Heu­te wur­den sie­ben wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 45 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach liegt damit bei 63.

Aktu­el­le Corona-Fälle 78 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 45 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 63 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 7 (1 | 1) in Qua­ran­tä­ne 140 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.216 (+ 7) Gene­se­ne 4.020 (+ 2) Ver­stor­be­ne 118

Imp­fun­gen

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 47.712 (66,67 %) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 44.689 (62,44 %) Sum­me Drittimpfungen 246

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den 98 wei­te­re PCR-Testun­gen durch­ge­führt. Im Rah­men der Test- und Impf­ak­ti­on „Schule.Sicher!“, wur­den an den Schu­len im Land­kreis Kulm­bach in den letz­ten bei­den Tagen ins­ge­samt 154 Abstri­che durch­ge­führt. Eine Stand­ort­über­sicht der Test­stel­len fin­den Sie auf unse­rer Web­sei­te.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.