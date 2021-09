10 Jah­re Schmerz­ta­ges­kli­nik, 20 Jah­re Schmerz­am­bu­lanz in Coburg

Seit nun­mehr 20 Jah­ren gibt eine Schmerz­am­bu­lanz am Kli­ni­kum, seit zehn Jah­ren nimmt sich ein The­ra­peuten­team der Schmerz­ta­ges­kli­nik des Kran­ken­hau­ses Coburg chro­ni­scher Schmerz­pa­ti­en­ten an. Die Ursa­chen für chro­ni­sche Schmer­zen sind viel­fäl­tig. The­ra­pien haben das gesam­te Lebens­um­feld im Blick.

Uner­klär­li­che Schmer­zen – jeden Tag, jede Nacht, seit Mona­ten. Immer mehr Schmerz­ta­blet­ten um noch eine Wir­kung zu errei­chen. Der Schmerz nimmt immer mehr Platz im Leben ein.

Ein Gespräch mit Dr. Klaus Post, Chef­arzt des Schmerz­zen­trums am Kli­ni­kum Coburg, über die Aus­wir­kun­gen chro­ni­scher Schmer­zen, The­ra­pie­mög­lich­kei­ten und vor­beu­gen­des Verhalten.

Herr Dr. Post, immer mehr Men­schen wer­den von Schmer­zen geplagt, ohne dass Ver­let­zun­gen vor­lie­gen oder aku­te Erkran­kun­gen. Meist haben sol­che Pati­en­ten schon vie­le Ärz­te ver­schie­den­ster Fach­rich­tun­gen auf­ge­sucht, aber der Schmerz ist geblie­ben. Wie kann die Schmerz­the­ra­pie helfen?

Die spe­zia­li­sier­te Schmerz­the­ra­pie, d.h. Ärz­te, The­ra­peu­ten und Ein­rich­tun­gen, die sich auf die Behand­lung von Men­schen mit chro­ni­schen Schmer­zen spe­zia­li­siert haben, besit­zen meist eine Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on, um das gro­ße Spek­trum chro­ni­scher Schmer­z­er­kran­kun­gen zu über­blicken und den Pati­en­ten die rich­ti­ge Behand­lung zu ermög­li­chen. Hier steht dann meist nur noch das Beschwer­de­bild „Schmerz“ im Fokus und fach­ärzt­li­che Dia­gno­stik ist bereits erfolgt. Zudem hat die moder­ne Schmerz­the­ra­pie heu­te fast immer einen inter­dis­zi­pli­nä­ren Behand­lungs­an­satz, d.h. Behand­lung durch ein spe­zia­li­sier­tes Therapieteam.

Wenn jemand immer wie­der unter Kopf­schmer­zen lei­det, soll­te er dann eine Schmerz­kli­nik aufsuchen?

Das hängt von ver­schie­de­nen Kri­te­ri­en ab: Wie­viel Kopf­schmerz­ta­ge im Monat? Wie sehr ist der Betrof­fe­ne im All­tag, Arbeit oder Schu­le ein­ge­schränkt? Wie­viel Schmerz­mit­tel­ta­ge gibt es, d.h. wie oft wer­den Schmerz­mit­tel im Monat ein­ge­nom­men? Wesent­lich für eine Schmerz­be­hand­lung ist aller­dings die Dia­gno­se­stel­lung oder die Kennt­nis des Schmerz­me­cha­nis­mus. Bei Kopf­schmerz z.B. eine Migrä­ne, Span­nungs­kopf­schmerz und natür­lich auch der Aus­schluss einer son­sti­gen Erkran­kung. Wenn Schmerz­be­schwer­den trotz Behand­lung wenig beein­fluss­bar sind, über Mona­te anhal­ten und auch die Psy­che beein­träch­ti­gen, soll­ten Betrof­fe­ne über eine Vor­stel­lung in einer inter­dis­zi­pli­nä­ren Schmerz­the­ra­pie nach­den­ken. Wich­tig zu wis­sen, je län­ger ich mit der Behand­lung war­te, desto grö­ßer ist die Gefahr eine dau­er­haf­ten Chro­ni­fi­zie­rung. Und Schmerz­the­ra­pie heißt auch nicht sofort Kran­ken­haus­be­hand­lung. Im Ver­bund der REGIO­MED Kli­ni­ken wer­den Schmerz­am­bu­lan­zen in Hild­burg­hau­sen, Lich­ten­fels und in unse­rem MVZ in Coburg vorgehalten.

Wie vie­le Pati­en­ten kom­men im Jahr zu Ihnen und Ihrem Team der Schmerztagesklinik?

In unse­rer Tages­kli­nik und unse­rem MVZ betreu­en wir im Jahr ca. 1000 Pati­en­ten. Das sind Men­schen jeg­li­chen Alters und unter­schied­li­cher Schmerz­be­schwer­den, im Schwer­punkt Rücken‑, Kopf- und Ner­ven­schmer­zen. Durch­schnitt­lich dau­ert die The­ra­pie in der Tages­kli­nik fünf Wochen.

Hier bie­ten wir ver­schie­de­ne The­ra­pie­pro­gram­me an. Ein Kopf­schmerz­pro­gramm für Kin­der und Jugend­li­che, eine Vier­wo­chen­the­ra­pie für Erwach­se­ne und ab 2022 wie­der ein The­ra­pie­pro­gramm für Senio­ren. Wir freu­en uns auch in den letz­ten Jah­ren ein inte­gra­ti­ves The­ra­pie­pro­gramm auf­ge­baut zu haben mit den Schwer­punk­ten Yoga, Acht­sam­keit und Inter­vall­fa­sten, das wir in modi­fi­zier­ter Form zukünf­tig mit den Kol­le­gen der Onko­lo­gie Krebs­pa­ti­en­ten anbie­ten wollen.

Wie gehen die Unter­su­chun­gen und die Behand­lung in der Schmerz­kli­nik vor sich?

Kli­nik­be­hand­lung bei chro­ni­schen Schmer­zen, wie Rücken‑, Kopf- oder Ner­ven­schmer­zen setzt bestimm­te Kri­te­ri­en vor­aus: Ambu­lan­te The­ra­pie ist aus­ge­schöpft, eine Medi­ka­men­ten­über- oder Fehl­ge­brauch liegt vor und psy­cho­so­zia­len Fak­to­ren erschwe­ren das Gesun­den. Moder­ne Schmerz­me­di­zin ver­folgt auch immer einen bio-psy­cho-sozia­len The­ra­pie­an­satz, d.h. Lin­de­rung auf kör­per­li­cher und see­li­scher Ebe­ne sowie auch der sozia­len Inter­ak­ti­on. Der Pati­ent wird zur Dia­gno­se­stel­lung, wie auch zur Behand­lung von einem kon­stan­ten The­ra­pie­team aus Medi­zin, Psy­cho­lo­gie und Phy­sio­the­ra­pie behan­delt. Der Erfolg einer mul­ti­moda­len Schmerz­the­ra­pie liegt vor allem im tages­ak­tu­el­len inter­dis­zi­pli­nä­ren Aus­tausch der The­ra­peu­ten. Ziel einer Behand­lung ist aber nicht nur die Lin­de­rung der Schmerz­be­schwer­den. Die Pati­en­ten sol­len wie­der Freu­de an der Bewe­gung erfah­ren, Ver­mei­dungs­ver­hal­ten abbau­en, Ler­nen, was kann ich selbst gegen mei­ne Schmer­zen unter­neh­men. Dazu bie­ten wir unse­ren Pati­en­ten in Coburg mitt­ler­wei­le seit zehn Jah­ren ein viel­fäl­ti­ges – inte­gra­ti­ves mul­ti­moda­les – The­ra­pie­pro­gramm an, wel­ches bewähr­te Ver­fah­ren der Schul­me­di­zin um The­ra­pie­ver­fah­ren der Natur­heil­kun­de ergänzt. Zusam­men­fas­send: gute Schmerz­the­ra­pie nimmt den Pati­en­ten erst ein­mal ernst und beglei­tet ihn auf sei­nem Weg durch die The­ra­pie. Wie sag­ten zwei unse­rer Kopf­schmerz­kin­der letz­te Woche nach der The­ra­pie: „Wir haben kei­ne Angst mehr vor dem Schmerz und wis­sen, was wir selbst dage­gen tun kön­nen, ohne sofort zur Schmerz­ta­blet­te zu greifen“.

Chri­stoph Winter