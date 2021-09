Anläss­lich des Inter­na­tio­na­len Tages für Kopf­schmerz und Migrä­ne am 12.09.2021 und des 10jährigen Jubi­lä­ums der Schmerz­ta­ges­kli­nik am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg fin­det am 18.09.2021 eine Ver­an­stal­tung der Schmerz­ta­ges­kli­nik statt. Per Zoom oder per Tele­fon kön­nen Inter­es­sier­te sich infor­mie­ren über fol­gen­de Themen:

The­ra­pie von Kopf­schmerz und Migräne

Mög­lich­kei­ten und Gren­zen der Selbstbehandlung

Die genaue Dia­gno­se macht die Therapie

Anti­kör­per­be­hand­lung

Neue The­ra­pie­an­sät­ze in der Migräne

Wir bie­ten am Info­tag zwei Teil­nah­me­mög­lich­kei­ten an:

zoom Vor­trag mit Chef­arzt Dr. Klaus Post von 10:00 – 11:00 Uhr

Log­in: (fin­den Sie hier kurz vor der Ver­an­stal­tung auf der Internetseite)

Nach sei­nem Kurz­vor­trag zu o.g. The­men steht Chef­arzt Dr. Klaus Post noch für Ihre Fra­gen zur Verfügung.

Die Tele­fon­hot­line von 11.00 – 12.00 Uhr ist unter den Num­mern 09561 22–5121 und ‑5120 erreichbar.

Stel­len Sie im Anschluss an den obi­gen zoom Vor­trag unse­rem Team der Schmerz­ta­ges­kli­nik Ihre Fra­gen rund um das The­ma Schmerz.

Infor­ma­tio­nen zum Info­tag Schmerz am 18.09.2021 fin­den Sie auf der Sei­te: www​.regio​med​-kli​ni​ken​.de/​S​c​h​m​e​r​z​i​n​f​o​tag