Stand­ort­ver­le­gung „Mem­mels­dorf“

Wie der Land­kreis Bam­berg bereits infor­miert hat, beginnt aktu­ell die letz­te dies­jäh­ri­ge Sam­mel­tour für „gefähr­li­che Abfäl­le“.

Im Hin­blick auf den bevor­ste­hen­den Sam­mel­ter­min „25. Sep­tem­ber 2021“ hat sich nun jedoch eine Stand­or­t­än­de­rung erge­ben: Die Gemein­de Mem­mels­dorf teil­te mit, dass die Fahr­zeu­ge des Ent­sor­gungs­dienst­lei­sters nicht am gemeind­li­chen Bau­hof son­dern am Kreis­bau­hof, Pödel­dor­fer Str. 100 in Mem­mels­dorf bereit ste­hen. Unver­än­dert bleibt jedoch die Stand­zeit (10:00 – 11:30 Uhr).

Bei Fra­gen ste­hen die Mit­ar­bei­ter des Fach­be­reichs Abfall­wirt­schaft unter den Ruf­num­mern 0951/85–706 bzw. 85–708 sehr ger­ne zur Verfügung.