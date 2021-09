Wegen Mar­kie­rungs­ar­bei­ten wird die Weber­gas­se zwi­schen Moh­ren­stra­ße und Ein­mün­dung Mühl­gas­se (Haus­num­mern 35–24) am Diens­tag, 14.09.21 ab 6.00 Uhr bis vor­aus­sicht­lich 10.00 Uhr gesperrt. Die Pfo­sten in der Mühl­gas­se wer­den in die­sem Zeit­raum entfernt.

