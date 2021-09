Die SPDqueer Ober­fran­ken lädt am 10. Sep­tem­ber 2021 um 19:30 Uhr herz­lichst alle Inter­es­sier­ten zu einem Zoom-Talk mit Karl-Heinz Brun­ner, dem queer­po­li­ti­schen Spre­cher der SPD-Bun­des­tags­frak­ti­on, über die Situa­ti­on von LGBTIQ+-Personen in Afgha­ni­stan ein.

Nach den erschüt­tern­den Ereig­nis­sen der letz­ten Wochen in Afgha­ni­stan sind vie­le Fra­gen offen. Der Ein­satz west­li­cher Trup­pen vor Ort in den letz­ten 20 Jah­ren hat müh­sam Frei­hei­ten für Frau­en und Min­der­hei­ten im Land erar­bei­tet. Inzwi­schen blicken auf­grund der aktu­el­len Ent­wick­lun­gen vie­le von ihnen mit berech­tig­ter Angst in die Zukunft.

Karl-Heinz Brun­ner erläu­tert den momen­ta­nen Ist-Zustand, gibt Aus­blick in die vor­her­seh­ba­re Zukunft und beant­wor­tet Fra­gen zum Thema.

Die von der SPDqueer Ober­fran­ken orga­ni­sier­te Ver­an­stal­tung ist für alle Inter­es­sier­ten – auch ohne Par­tei­buch – offen. Der Link zur Ver­an­stal­tung und wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich auf dem Face­book-Kanal der SPDqueer Ober­fran­ken unter dem Punkt „Ver­an­stal­tun­gen“.

Die Mee­ting-ID für Zoom lau­tet 882 3524 9199.