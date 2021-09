Stadt­stein­ach – Der baye­ri­sche Leicht­ath­le­tik-Ver­band bie­tet an sei­nem Kulm­bach-Stadt­steinacher Stütz­punkt Wurf allen Mäd­chen und Jungs im Alter von 9–14 Jah­ren einen Schnup­per- und Test-Nach­mit­tag an. Bei einem spaß­be­ton­ten Test-Par­cour sol­len koor­di­na­ti­ve und Schnel­lig­keits­fä­hig­kei­ten unter Beweis gestellt wer­den. Anschlie­ßend demon­strie­ren baye­ri­sche und deut­sche Mei­ster wie zum Bei­spiel Max Hüb­ner, Mer­lin und Mat­ti Hum­mel wie man einen Dis­kus, Speer oder Ham­mer zum Flie­gen bringt. Selbst­ver­ständ­lich dür­fen die Kids dann auch mit kind­ge­rech­ten Gerä­ten nach Her­zens­lust schnup­pern und pro­bie­ren, wobei die Spit­zen-Ath­le­ten mit Rat und Tat zur Sei­te ste­hen. Beson­de­re Vor­aus­set­zun­gen für die Teil­nah­me an der Talent­sich­tungs-Akti­on bestehen nicht, „doch wir freu­en uns über jedes sport­be­gei­ster­tes Mäd­chen oder Jun­ge“, erklärt Trai­ner Mar­tin Ständ­ner und fährt fort: „Oft wis­sen jun­ge Sports­ka­no­nen nicht, was in ihnen steckt, unse­re Akti­on gibt den Kids Gele­gen­heit sich sport­lich zu orientieren“.

Ter­min: Sams­tag, 18.September, 14 Uhr. Ort: Wurf­platz am Rad­weg (von Unter­stein­ach kom­mend beschil­dert 50m hin­ter NORMA)

Anmel­dung: Tele­fo­nisch oder per Email(Martin Ständ­ner, Tel. 0171–9361737, Email: m.​staendner@​uac-​kulmbach.​de – Info: www​.uac​-kulm​bach​.de