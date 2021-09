Vom 13. bis zum 19. Sep­tem­ber 2021 und am 25. Sep­tem­ber 2021 wer­den Imp­fun­gen in der Bay­reu­ther Innen­stadt ange­bo­ten. Im Rah­men der bun­des­wei­ten Akti­ons­wo­che #Hier­Wird­Ge­impft wird vom Mon­tag, 13. bis zum Sonn­tag 19. Sep­tem­ber 2021 sowie am Sams­tag, 25. Sep­tem­ber 2021 jeweils von 10 bis 17 Uhr noch­mals der Impf­con­tai­ner in der Bay­reu­ther Innen­stadt geöff­net. Impf­wil­li­ge kön­nen an die­sen Tagen ohne vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung von dem Coro­na-Impf­an­ge­bot Gebrauch machen. Auf­fri­schungs­imp­fun­gen sind lei­der nicht möglich.