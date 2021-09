Fran­ken – Initi­al­zün­dung für die baye­ri­schen Sport­ver­ei­ne Gut­schein­pro­gramm für die Mit­glied­schaft im Sport­ver­ein für Grund­schul­kin­der vor­ge­stellt Spe­zi­ell Kin­der und Jugend­li­che haben wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie ganz beson­ders gelit­ten: Auf­grund des feh­len­den Sport­an­ge­bots und der damit ver­bun­de­nen aus­blei­ben­den Neu­ein­trit­te muss­ten die baye­ri­schen Sport­ver­ei­ne in die­ser Grup­pe deut­li­che Mit­glie­der­rück­gän­ge ver­zeich­nen. Um die­sem Trend ent­ge­gen­zu­wir­ken, wur­de heu­te ein Gut­schein­pro­gramm des Frei­staats Bay­ern zur För­de­rung der Ver­eins­mit­glied­schaft von Grund­schul­kin­dern vorgestellt.

Wie Bay­erns Innen- und Sport­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann und BLSV-Prä­si­dent Jörg Ammon heu­te auf einem Pres­se­ter­min beim Post SV Nürn­berg bekannt gaben, erhal­ten alle baye­ri­schen Grund­schul­kin­der zum 1. Schul­tag einen Gut­schein im Wert von 30 Euro, der auf die Jah­res­mit­glied­schaft ange­rech­net wird. Für den orga­ni­sier­ten Sport in Bay­ern ist dies ein her­aus­ra­gen­des Signal der Poli­tik. Ein­fa­che und unbü­ro­kra­ti­sche Abwick­lung über BLSVdi­gi­tal Beim Ein­tritt in einen baye­ri­schen Sport­ver­ein kön­nen die Gut­schei­ne ein­fach und unbü­ro­kra­tisch ein­ge­reicht wer­den. Der BLSV über­nimmt in Koope­ra­ti­on mit dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on (StMI) die Rück­erstat­tung an die Ver­ei­ne. Das Pro­gramm gilt für alle Grund­schul­kin­der, die zwi­schen dem 14. Sep­tem­ber 2021 und dem 13. Sep­tem­ber 2022 in einen baye­ri­schen Sport­ver­ein ein­tre­ten, die orga­ni­sa­to­ri­sche Abwick­lung erfolgt ab dem 15. Okto­ber im Rah­men der Mit­glie­der­mel­dung über die Online-Platt­form BLSVdigital.

BLSV-Prä­si­dent Jörg Ammon: Initi­al­zün­dung an der rich­ti­gen Stel­le Innen- und Sport­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann und BLSV-Prä­si­dent Jörg Ammon sehen in der

Gut­schein­kam­pa­gne eine wir­kungs­vol­le Maß­nah­me, um dem anhal­ten­den Bewe­gungs­man­gel bei Kin­dern ent­ge­gen­zu­wir­ken. Sport­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann sagt: „Mit unse­rem Gut­schein­pro­gramm zur För­de­rung von Ver­eins­mit­glied­schaf­ten geben wir zusätz­li­che Anrei­ze, dass Kin­der wie­der mehr Sport in Ver­ei­nen trei­ben. Damit stär­ken wir die Gesund­heit unse­rer Kin­der und unter­stüt­zen unse­re baye­ri­schen Sport­ver­ei­ne, neue Mit­glie­der zu gewin­nen.“ BLSV-Prä­si­dent Jörg Ammon ergänzt: „Das Gut­schein­pro­gramm des Frei­staats ist genau die Initi­al­zün­dung, die unse­re Sport­ver­ei­ne jetzt brau­chen – wir dan­ken der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung für die­se star­ke Unter­stüt­zung! Das Pro­gramm kann ein wir­kungs­vol­ler Motor für Kin­der sein, um den Weg in den Sport­ver­ein zu fin­den. Ich appel­lie­re an alle Sport­ver­ei­ne in Bay­ern, die­se Chan­ce zu nut­zen und für das tol­le Ange­bot zu werben.“

Umfang­rei­che Infor­ma­tio­nen auf der BLSV-Web­site. Wie der Pro­zess zur Ein­rei­chung und Rück­erstat­tung der Gut­schei­ne funk­tio­niert, beschreibt der BLSV in aus­führ­li­chen FAQs auf der Web­site www​.blsv​.de/​g​u​t​s​c​h​e​ine. Auf die­ser Lan­ding­pa­ge wer­den in Kür­ze wei­te­re Mar­ke­ting­ma­te­ria­li­en, wie Pla­ka­te zum Aus­hang im Sport­ver­ein, Text- und Bild­vor­la­gen für Kom­mu­ni­ka­ti­ons­maß­nah­men im Ver­ein (Social Media, Web­site, Pres­se­mit­tei­lun­gen etc.) ein­ge­stellt. Dar­über hin­aus steht das BLSV Ser­vice-Cen­ter unter der Mail-Adres­se service@​blsv.​de und zu den BLSV-Geschäfts­zei­ten unter der Tel. +49 89 15702 400 für alle Rück­fra­gen zur Verfügung.

Abwick­lung des Früh­schwim­mer­ab­zei­chens „See­pferd­chen“

Zusätz­lich zur admi­ni­stra­ti­ven Betreu­ung der Ver­eins­gut­schei­ne über­nimmt der BLSV für sei­ne Mit­glieds­ver­ei­ne auch die orga­ni­sa­to­ri­sche Abwick­lung zum Früh­schwim­mer­ab­zei­chen „See­pferd­chen“. Vor­schul­kin­der und Erst­kläss­ler des Schul­jah­res 2021/22 erhal­ten vom Frei­staat zum ersten Kin­der­gar­ten- bzw. Schul­tag einen Gut­schein über 50 Euro für einen Kurs zum Erwerb des See­pferd­chens. Infor­ma­tio­nen und FAQs hier­zu gibt es eben­falls auf der Web­site www​.blsv​.de/​g​u​t​s​c​h​e​ine.