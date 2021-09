Auf Hei­mat­rei­se durch die Metro­pol­re­gi­on Nürnberg

Das Forum Hei­mat und Frei­zeit der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg star­tet mit dem Hei­mat­lot­sen eine neue Web­site, die zum Ent­decken der Metro­pol­re­gi­on ein­lädt. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger fin­den dort Pro­gramm­vor­schlä­ge für Tages­aus­flü­ge mit allen wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen, beson­de­ren Insi­der-Tipps und Wis­sens­wer­tem zur Regi­on und kön­nen mit die­sem Rund­um-Sorg­los-Paket klei­ne Hei­mat­rei­sen durch die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg unter­neh­men. Das erleich­tert die Pla­nung vor allem für Kurz­ent­schlos­se­ne, da Infor­ma­tio­nen nicht mehr von vie­len ver­schie­de­nen Web­sites zusam­men­ge­tra­gen wer­den müs­sen. Die Pilot­ver­si­on des Hei­mat­lot­sen wur­de am Diens­tag, 31. August auf Schloss Sas­s­an­fahrt im Bam­ber­ger Land vorgestellt.

Sie umfasst drei Tou­ren aus unter­schied­li­chen Ecken der Metro­pol­re­gi­on, die in den letz­ten Feri­en­wo­chen beson­ders für Fami­li­en mit Kin­dern inter­es­sant sind: „Burg­bern­heim und die Streu­obst­wie­sen – Auf den Pfa­den der gesun­den Frücht­chen“, „Kro­nach für die gan­ze Fami­lie – Ein Tag vol­ler Ent­deckun­gen, Aben­teu­er und Genuss“ und „Som­mer in der City – Bay­reuths viel­leicht schön­ste Sei­ten“. Die Web­site soll fort­lau­fend um span­nen­de Hei­mat­rei­sen und regio­na­le Tipps erwei­tert wer­den und wird neben der Ziel­grup­pe Fami­li­en in den kom­men­den Mona­ten auch maß­ge­schnei­der­te Tages­tou­ren für Frisch­luft­fa­na­ti­ker, Out­door­Fans oder für Unter­neh­mun­gen mit Freun­den bereit­hal­ten. Ins­ge­samt sol­len mehr als 15 Tou­ren zur Ver­fü­gung gestellt wer­den, die alle 15 Tou­ris­mus­re­gio­nen der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg abdecken.

„Die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg hat in punc­to Frei­zeit und Erho­lung viel zu bie­ten. Der digi­ta­le ‚Hei­mat­lot­se‘ hat bereits zahl­rei­che Insi­der-Tipps und High­lights unse­rer nord­baye­ri­schen Hei­mat zusam­men­ge­tra­gen und das Ange­bot soll noch wei­ter wach­sen. Der Frei­staat unter­stützt die­ses beson­de­re Pro­jekt mit über 374.000 Euro. Ich wün­sche viel Spaß beim Ent­decken und beim ‚Urlaub dahoam‘!“, sagt Finanz- und Hei­mat­mi­ni­ster Albert Füracker zum Start der neu­en Informationsplattform.

Mat­thi­as Dießl, poli­ti­scher Spre­cher des Forums Hei­mat und Frei­zeit und Land­rat des Land­krei­ses Fürth ergänzt: „Mit dem Hei­mat­lot­sen wol­len wir die Viel­falt an Nah­erho­lungs- und Aus­flugs­zie­len bün­deln und den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern einen Schlüs­sel zum Ent­decken der Regi­on an die Hand geben. Vie­le Akti­vi­tä­ten las­sen sich auch wun­der­bar mit dem Ent­decker­Pass kom­bi­nie­ren, der Frei­zeit­kar­te der Metro­pol­re­gi­on mit vie­len Spar­vor­tei­len.“ Ange­li­ka Schäf­fer, fach­li­che Spre­che­rin des Forums und Geschäfts­füh­re­rin des Tou­ris­mus­ver­bands Fran­ken ver­deut­licht: „Wir freu­en uns sehr, dass uns die 15 Tou­ris­mus­re­gio­nen, die sich auf dem Gebiet der Metro­pol­re­gi­on befin­den, unter­stüt­zen und wir so das loka­le Exper­ten­wis­sen zu Insi­der-Tipps und typisch regio­na­len Beson­der­hei­ten im Hei­mat­lot­sen bün­deln können.“

In Burg­bern­heim war­tet u.a. ein Schlem­mer­pick­nick inmit­ten von Streu­obst­wie­sen und ein Laby­rinth aus Buchen­hecken auf die Aus­flüg­le­rin­nen und Aus­flüg­ler. Kro­nach lockt mit einer der größ­ten Festungs­an­la­gen Euro­pas, Aben­teu­er auf der Som­mer­ro­del­bahn und regio­na­len Lecke­rei­en. Und an einem der letz­ten Som­mer­ta­ge las­sen sich mit der Hei­mat­rei­se nach Bay­reuth die schön­sten Sei­ten der Stadt erkun­den und lebens­gro­ße Dinos bestaunen.

Alle Hei­mat­rei­sen sind auf www​.hei​mat​lot​se​.de nut­zer­freund­lich gebün­delt und kön­nen ein­fach her­un­ter­ge­la­den wer­den. Auch GPX-Daten der Tou­ren lie­gen vor. Dar­über hin­aus wer­den Tipps für die besten Foto-Loca­ti­ons auf der Platt­form bereit­ge­stellt. Der Hei­mat­lot­se rich­tet sich im Kern an 25–45-Jährige.

Die pro­jekt­be­glei­ten­de Mar­ke­ting­kam­pa­gne, die im Sep­tem­ber star­ten soll, lehnt sich an der Image­kam­pa­gne der Metro­pol­re­gi­on an und soll 2021 und 2022 im gesam­ten Ver­brei­tungs­ge­biet der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg auf das neue Frei­zeit­an­ge­bot auf­merk­sam machen. Das Pro­jekt för­dert damit nicht nur den inner­re­gio­na­len Aus­flugs­ver­kehr, son­dern auch die regio­na­len Wirt­schafts­kreis­läu­fe und trägt zur Stär­kung der Mar­ke Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg bei.

Geför­dert wird das Pro­jekt vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um der Finan­zen und für Hei­mat aus dem Pro­gramm „Regio­na­le Identität“.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter: www​.hei​mat​lot​se​.de