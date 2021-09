Edel­traud Rös­ner, die Senio­ren­be­auf­trag­te des Markt Igen­s­dorf, konn­te Frau Iris Wot­schach, Koor­di­na­to­rin des benach­bar­ten Hospiz­ver­ein Ecken­tal mit Umge­bung e.V., für einen Vor­trag gewin­nen. Am Mon­tag, 27.09.2021 um 15:00 Uhr in der Markt­bü­che­rei Igen­s­dorf, Grä­fen­ber­ger Str. 5, 91338 Igen­s­dorf ist es soweit. Pan­de­mie­be­dingt wird um Anmel­dung direkt beim Hospiz­ver­ein gebe­ten unter Tel. 09126/2979880 oder E‑Mail hospizeckental@t‑online.de.

Zur Vor­be­rei­tung wur­den eini­ge Fra­gen beantwortet:

Was ist ein Hospizverein?

Der Hospiz­ver­ein hat sich der Unter­stüt­zung und Beglei­tung von Men­schen in schwie­ri­gen Lebens­si­tua­tio­nen ver­schrie­ben. „Die letz­te Lebens­pha­se in Wür­de und Mensch­lich­keit erle­ben“, das wün­schen sich die Hospiz­be­glei­ter für Schwerst­kran­ke und Ster­ben­de. Wir wol­len uns ihrer Bedürf­nis­se und Nöte anneh­men, sowohl zuhau­se als auch in sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen. Aber auch Pati­en­ten­ver­fü­gung und Vor­sor­ge­voll­macht gehö­ren zu unse­rem Umfang.

Ab wann ruft man den Hospizverein?

Die Situa­ti­on von Men­schen, die unheil­bar und lebens­be­grenzt erkrankt sind, ist nach dem Erfah­ren der Dia­gno­se geprägt von enor­mer Anspan­nung, Äng­sten, Kon­flik­ten, Über­la­stung und vie­len offe­nen Fra­gen. Ich ermu­ti­ge des­halb, nicht zu war­ten, son­dern sich als­bald an uns zu wen­den. Das Leben aller Betei­lig­ten ver­än­dert sich oft­mals grund­le­gend. Bereits wäh­rend die­ser Zeit möch­ten wir vom Hospiz­ver­ein unse­re Dien­ste anbie­ten. So kön­nen wir bei Unsi­cher­heit und drän­gen­den Fra­gen den Men­schen zur Sei­te ste­hen, Ange­hö­ri­ge frü­her ent­la­sten und zwi­schen dem/​der Kran­ken und dem/​der Hospiz­be­glei­ter/-in kann damit bereits im Vor­feld eine Bezie­hung auf­ge­baut wer­den. Des­halb freu­en wir uns, unse­re viel­fäl­ti­ge Arbeit bei dem Vor­trag näher brin­gen zu kön­nen und mög­li­che Hemm­schwel­len abzubauen.

Wür­de und Mensch­lich­keit, was mei­nen Sie damit?

Unter Hospiz­ar­beit ver­ste­hen wir das zuge­wand­te und ach­tungs­vol­le Beglei­ten von Men­schen, sei es wäh­rend der Zeit der Krank­heit oder in der End­pha­se ihres Lebens und die Unter­stüt­zung der Ange­hö­ri­gen. Dies schließt die Respek­tie­rung von Selbst­be­stim­mung und Mün­dig­keit aller Betrof­fe­nen ein. Im Sin­ne der Hospi­z­id­ee soll men­schen­wür­di­ges Ster­ben in ver­trau­ter Umge­bung ermög­licht wer­den. Gera­de wenn ein Mensch pfle­ge­be­dürf­tig wird, ist es wich­tig, dass sei­ne Wün­sche und Bedürf­nis­se geach­tet werden.

Wer kommt dann zu mir?

Unser gemein­nüt­zi­ger Ver­ein besteht aus einer Grup­pe von Men­schen aus Ecken­tal, Herolds­berg und Umge­bung, auch aus Igen­s­dorf. Wenn sich jemand bei uns mel­det, dann kom­me ich als Koor­di­na­to­rin zu einem klä­ren­den Vor­ge­spräch und dann wäh­le ich eine pas­sen­de Hospiz­be­glei­te­rin oder pas­sen­den Hospiz­be­glei­ter aus, die oder der geht dann zu dem/​der Kran­ken und der Fami­lie. Auch im Land­kreis Forch­heim gibt es Hospiz­ver­ei­ne. Da Igen­s­dorf benach­bart ist, kom­men wir aber ger­ne auch hier­her. Unse­re Hospiz­be­glei­ter/-innen wer­den für ihre ehren­amt­li­chen Dien­ste beson­ders geschult und aus­ge­bil­det, sie unter­lie­gen der abso­lu­ten Schwei­ge­pflicht. Die Hospiz­ar­beit ist ein ehren­amt­li­cher Dienst, die erbrach­ten Lei­stun­gen sind somit kostenfrei.

Wo kann ich mich näher über den Hospiz­ver­ein informieren?

www​.hospiz​-ecken​tal​.de