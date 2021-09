Basis-Kurs für Anfänger*innen am 17.09.2021 von 10:00 bis 18:00 Uhr, in der Öko­lo­gi­schen Land-Aka­de­mie Feu­er­stein. Kön­nen Sie sich vor­stel­len, dass es ein Instru­ment gibt, auf dem Sie ohne lan­ges Üben eigen­stän­dig Musik spie­len kön­nen? Es mag wie ein Mär­chen klin­gen, aber es ist wahr! Wir laden Sie herz­lich zum Zau­ber­har­fen­spiel­kurs­tag ein. Anmel­dung: bis 14.09.2021. Kosten: 93,00 € Erwach­se­ne, 78,00 € Kin­der. Die Gebüh­ren ent­hal­ten die Kurs­ko­sten und Voll­ver­pfle­gung in Bio-Qua­li­tät (DE-ÖKO-006). Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter: Öko­lo­gi­sche Land-Aka­de­mie Feu­er­stein, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194 73630 oder E‑Mail: zentrale@​oela-​feuerstein.​de.