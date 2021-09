Die Gaben des Herb­stes: Wur­zel­kraft und Wildkräuter

vom 20.09.2021, 17:00 Uhr bis 21.09.2021, 17:00 Uhr, in der Öko­lo­gi­schen Land-Aka­de­mie Feu­er­stein. Jetzt ist die Zeit, um wert­vol­le Wur­zeln zu sam­meln und Wild­früch­te zu ern­ten. Im Herbst zie­hen sich die Kräf­te der Pflan­zen in die Wur­zeln zurück – wir müs­sen sie nur aus­gra­ben und zu ver­schie­de­nen Pro­duk­ten ver­ar­bei­ten. Aber auch die Hecken bie­ten rei­che Ern­te. Aus Wild­früch­ten zau­bern wir lecke­re Deli­ka­tes­sen. Anmel­dung: bis 13.09.2021. Kosten: 98,00 € Erwach­se­ne Die Gebüh­ren ent­hal­ten die Kurs­ko­sten, Über­nach­tung und Voll­ver­pfle­gung in Bio-Qua­li­tät (DE-ÖKO-006). Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter: Öko­lo­gi­sche Land-Aka­de­mie Feu­er­stein, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194 73630 oder E‑Mail: zentrale@​oela-​feuerstein.​de.