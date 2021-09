Die Grü­nen im Wahl­kreis Bay­reuth begrü­ßen Robert Habeck bei einer Wahl­kampf­ver­an­stal­tung mit poli­ti­scher Rede am 16. Sep­tem­ber 2021 um 18:30 Uhr in der Bay­reu­ther Innen­stadt am Ehren­hof beim alten Schloss (Finanz­amt). Die Ver­an­stal­tung wird beglei­tet von der Grü­nen Bun­des­tags­kan­di­da­tin für Bay­reuth Susan­ne Bau­er und dem Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tim Par­gent: Dabei sind auch Fra­gen aus dem Publi­kum an Robert Habeck herz­lich will­kom­men – gern kön­nen die­se auch schon vor­ab per Mail an gruene.​susannebauer@​gmail.​com ein­ge­reicht werden.“