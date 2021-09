Impf­zen­trum: Bis­her 326.589 Imp­fun­gen durch­ge­führt – Geän­der­te Hotlinezeiten

In der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt wur­den in der 35. Kalen­der­wo­che 3.712 Coro­na-Schutz­imp­fun­gen durch­ge­führt. Davon ent­fal­len 2.364 Imp­fun­gen auf das Impf­zen­trum in der Erlan­ger Sedan­stra­ße und die drei Außen­stel­len in Her­zo­gen­au­rach, Höchstadt/​Aisch bzw. Ecken­tal sowie auf Son­der­ak­tio­nen, 1.348 Imp­fun­gen wur­den bei Haus­ärz­tin­nen und Haus­ärz­ten in Stadt und Land­kreis vorgenommen.

Somit wur­den ins­ge­samt seit Beginn (KW 53/2020) 326.589 Imp­fun­gen in Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt ver­ab­reicht. Ins­ge­samt haben 163.234 Per­so­nen die Zweit­imp­fung erhal­ten und damit den vol­len Schutz (Quo­te min­de­stens eine Imp­fung: 64,8 Pro­zent; Quo­te Zweitimpfung/​vollständiger Schutz: 64,7 Pro­zent). Die­se Zah­len ent­hal­ten auch die Imp­fun­gen von klei­ne­ren und mitt­le­ren Betrie­ben, die unter­stüt­zend durch das Impf­zen­trum durch­ge­führt wur­den, sowie betrieb­li­che Imp­fun­gen durch nie­der­ge­las­se­ne Ärz­tin­nen und Ärz­te. Zu den Imp­fun­gen, die durch ange­stell­te Betriebs­ärz­tin­nen und Betriebs­ärz­te bzw. betriebs­ärzt­li­che Dien­ste unab­hän­gig vom Impf­zen­trum durch­ge­führt wur­den, lie­gen der Stadt Erlan­gen kei­ne voll­stän­di­gen Zah­len vor.

Für Fra­gen rund um das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt steht das Tele­fon­team des Impf­zen­trums unter der Ruf­num­mer 09131 86–6500 zu fol­gen­den, geän­der­ten Zei­ten zur Ver­fü­gung: diens­tags, mitt­wochs und frei­tags von 8:00 bis 16:00 Uhr, don­ners­tags von 8:00 bis 18:00 Uhr, sams­tags von 8:00 bis 14 Uhr. Sonn­tags und mon­tags ist die Hot­line nicht besetzt.

Die Stadt Erlan­gen betreibt das gemein­sa­me Impf­zen­trum für Erlan­gen (kreis­frei) und den Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt. Es befin­det sich in den Räu­men des ehe­ma­li­gen Inter­sport Eisert in Erlan­gen (Nägels­bach-/Sedan­stra­ße). Im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt gibt es drei Außen­stel­len. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.

Ehren­amt­li­che Fami­li­en­pa­ten gesucht

Die Fami­li­en­pa­ten­pro­jek­te der Stadt Erlan­gen und des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt suchen Ehren­amt­li­che, die sich als Fami­li­en­pa­ten enga­gie­ren wol­len. Hier­für bie­ten sie im Herbst eine Vor­be­rei­tung bzw. Schu­lung auf die­se Auf­ga­be an. Fami­li­en­pa­ten unter­stüt­zen Fami­li­en für zwei bis drei Stun­den pro Woche auf viel­fäl­ti­ge Wei­se: sie betreu­en Kin­der, hel­fen bei den Haus­auf­ga­ben und unter­stüt­zen Eltern und Allein­er­zie­hen­de bei der Orga­ni­sa­ti­on des Fami­li­en­all­tags. Fami­li­en­pa­ten schen­ken Zeit, Erfah­rung und Wert­schät­zung und lei­sten dadurch einen wich­ti­gen Bei­trag, um Fami­li­en im All­tag zu ent­la­sten. Die Fami­li­en­pa­ten wer­den päd­ago­gisch bei allen Anlie­gen rund um die Paten­schaft von einer Fach­kraft beglei­tet. Grup­pen­aus­tausch­tref­fen und Fort­bil­dungs­mög­lich­kei­ten sowie Fahrt­ko­sten­er­satz run­den die­ses wert­vol­le Ehren­amt ab.

Inter­es­sier­te, die mehr über das Ehren­amt Fami­li­en­pa­te erfah­ren wol­len, sind herz­lich ein­ge­la­den zu einem digi­ta­len Info­abend am Diens­tag, 14. Sep­tem­ber 2021, um 18:00. Infor­ma­tio­nen gibt es direkt bei den Koor­di­na­to­rin­nen, dort ist eine Anmel­dung zum Info­abend mög­lich bei: Maria Ruh­faß, Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt, Tele­fon: 01520 / 194 19 34 oder per E‑Mail: familienpaten-​erh@​web.​de, oder bei Kat­rin Link von der Stadt Erlan­gen, Tele­fon. 0179 / 415 65 42 oder per E‑Mail: familienpaten-​erlangen@​web.​de. Die Ter­mi­ne der näch­sten Schu­lung im Okto­ber gibt es online unter www​.erlan​ger​-fami​li​en​bu​e​nd​nis​.de

Ver­zö­ge­rung bei der Müllabfuhr

Auf­grund der bestehen­den Per­so­nal­eng­päs­se kommt es wei­ter­hin zu Ver­zö­ge­run­gen bei der Abfuhr der Rest­müll- und Bio­ton­nen. Dar­auf macht die Abtei­lung Abfall­wirt­schaft auf­merk­sam. Die städ­ti­sche Müll­ab­fuhr ist den­noch bemüht, mög­lichst alle Behäl­ter zu lee­ren und auch die übli­chen Abfuhr­ta­ge ein­zu­hal­ten. Der Fach­be­reich bit­tet um Verständnis.

Rudels­wei­her­stra­ße kom­plett gesperrt

Im Rah­men des Pro­gramms zur Fahr­bahn­decken­erneue­rung 2021 bekommt die Rudels­wei­her­stra­ße einen neu­en Belag. Dar­auf macht das Refe­rat Pla­nen und Bau­en auf­merk­sam. Daher ist die Stra­ße von vor­aus­sicht­lich Mon­tag, 13. Sep­tem­ber, bis Mitt­woch, 29. Sep­tem­ber, kom­plett gesperrt. Zusätz­lich wird in dem Bereich ein Hal­te­ver­bot ein­ge­rich­tet. Die Maß­nah­me erstreckt sich von der Pen­zoldt­stra­ße bis ein­schließ­lich des Kreu­zungs­be­rei­ches Rudels­wei­her­stra­ße / Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße / Otto-Goe­t­ze-Stra­ße sowie über den unmit­tel­bar angren­zen­den Ein­mün­dungs­be­reich der Rudels­wei­her­stra­ße. Ent­spre­chen­de Umlei­tungs­strecken wer­den ein­ge­rich­tet. Eine Über­sicht über Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Vacher Stra­ße kurz­zei­tig gesperrt

Die Vacher Stra­ße im Orts­teil Hüt­ten­dorf ist auf Höhe des Laub­we­ges am Sams­tag, 11. Sep­tem­ber, in der Zeit von 14:00 bis 15:00 Uhr kurz­zei­tig gesperrt. Dar­auf macht das Refe­rat Pla­nen und Bau­en auf­merk­sam. Eine Über­sicht über Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.