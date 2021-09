Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

E‑S­coo­ter-Fah­rer fährt in Schlangenlinien

COBURG. Ein in Schlan­gen­li­ni­en fah­ren­der E‑S­coo­ter-Fah­rer fiel Cobur­ger Poli­zi­sten in der Nacht zum Mon­tag im Stein­weg auf. Grund für die unsi­che­re Fahr­wei­se war die Alko­hol­be­ein­flus­sung des Mannes.

Der 24-Jäh­ri­ge, der um 23:50 Uhr mit sei­nem E‑Scooter im Stein­weg in Rich­tung Markt fuhr, war der­art unsi­cher unter­wegs, dass ihn die Cobur­ger Poli­zi­sten einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Da der Cobur­ger unter Alko­hol­ein­fluss stand, führ­ten die Beam­ten einen Alko­test vor Ort durch. Die­ser zeig­te einen Wert von 1,32 Pro­mil­le. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln gegen den 24-Jäh­ri­gen wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

49-Jäh­ri­ger fährt betrun­ken zum Imbiss

EBERS­DORF b. COBURG, LKR. COBURG. Mit sei­nem Auto war am Sonn­tag­abend ein 49-Jäh­ri­ger im betrun­ke­nen Zustand auf dem Weg zu einem Imbiss in der Garn­stadter Stra­ße. Der Mann hat­te im Vor­feld deut­lich dem Alko­hol zugesprochen.

Meh­re­re Zeu­gen sahen den Mann um 20.15 Uhr beim Imbiss vor­fah­ren. Als die­ser aus­stieg und den Gastro­no­mie­be­trieb betrat, schwank­te die­ser erkenn­bar beim Lau­fen. Im Imbiss bestell­te der deut­lich ange­trun­ke­ne Mann noch ein Bier. Vor der Wei­ter­fahrt des Man­nes, der in einem Ebers­dor­fer Gemein­de­teil wohn­haft ist, tra­fen die Cobur­ger Poli­zi­sten ein. Sie ver­an­lass­ten einen Alko­test. Der Alko­mat zeig­te einen Wert von 1,56 Pro­mil­le. Neben der Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt stell­ten die Beam­ten den Füh­rer­schein des Man­nes sicher. Im Anschluss erfolg­te eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum. Gegen den 49-Jäh­ri­gen ermit­teln die Beam­ten wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Van­da­lis­mus an Wahl­pla­ka­ten – Zeu­gen gesucht

NEU­STADT B.COBURG, LKR. COBURG/COBURG. Meh­re­re Wahl­pla­ka­te gin­gen bis­lang Unbe­kann­te in den ver­gan­ge­nen Tagen in zwei Fäl­len in Neu­stadt bei Coburg und einem Fall in Coburg an und beschä­dig­ten die­se. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeugen.

In Neu­stadt bei Coburg ris­sen Unbe­kann­te im Zeit­raum vom Frei­tag­abend, 20 Uhr, bis Sams­tag­vor­mit­tag, 9.15 Uhr, in der Cobur­ger Stra­ße 13 Wahl­pla­ka­te her­un­ter. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 200 Euro.

In einem zwei­ten Fall in der Eis­fel­der Stra­ße beschä­dig­ten Unbe­kann­te zwei Wahl­pla­ka­te in der Nacht vom Sams­tag auf Sonn­tag. Hier ent­stand Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 30 Euro.

In Coburg wur­de Sams­tag­nacht, um 03.21 Uhr, ein Zeu­ge auf zwei unbe­kann­te Män­ner auf­merk­sam, die in der Ket­schen­dor­fer Stra­ße ins­ge­samt 17 Wahl­pla­ka­te und zwei Wer­be­pla­ka­te mut­wil­lig beschä­dig­ten. Durch den Van­da­lis­mus ent­stand ein geschätz­ter Scha­den in Höhe von 250 Euro.

Bei allen ange­gan­ge­nen Pla­ka­ten han­del­te es sich um Bekannt­ma­chun­gen ver­schie­den­ster Parteien.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg führt die Ermitt­lun­gen und bit­tet Zeu­gen, wel­che Beob­ach­tun­gen zu den Taten oder Tätern gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Auto in Brand gesteckt

REG­NITZ­LOSAU, LKR. HOF. Einen auf der Haupt­stra­ße gepark­ten und bren­nen­den Sko­da ent­deck­te ein Auto­fah­rer am frü­hen Sams­tag­mor­gen in Reg­nitz­losau. Die Kri­po in Hof hat die Ermitt­lun­gen wegen vor­sätz­li­cher Brand­stif­tung auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Gegen 2 Uhr fuhr der Auto­fah­rer die Haupt­stra­ße ent­lang. In unmit­tel­ba­rer Nähe des Rat­hau­ses fiel dem Mann ein bren­nen­des Fahr­zeug auf, das vor einem Wohn- und Geschäfts­haus stand. Als die alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren an dem Brand­ort ein­tra­fen, hat­ten die Flam­men bereits auf die Fas­sa­de des angren­zen­den Hau­ses über­ge­grif­fen. Glück­li­cher­wei­se blie­ben die Bewoh­ner des Anwe­sens unver­letzt. Ins­ge­samt ent­stand an dem Gebäu­de, einem dort ange­brach­ten Ziga­ret­ten­au­to­mat und an dem Fahr­zeug ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 60.000 Euro. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand gehen die Poli­zei­be­am­ten davon aus, dass das Fahr­zeug vor­sätz­lich in Brand gesteckt wor­den war.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Brand geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Schau­ka­sten demoliert

Küps: Am Sonn­tag­abend gegen 21:30 Uhr wur­den meh­re­re ran­da­lie­ren­de Jugend­li­che am Bahn­hof Küps mit­ge­teilt. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fen waren die Tat­ver­däch­ti­gen bereits ver­schwun­den. Es wur­de fest­ge­stellt, dass die Schei­be eines Schau­ka­stens am Gleis 1 mit einem Müll­ei­mer ein­ge­wor­fen und zer­stört wur­de. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird mit etwa 200,- Euro angegeben.

Unbe­kann­ter ent­wen­det Damenrad

Mit­witz: Aus dem Gemein­schafts­kel­ler eines Wohn­an­we­sens in Stein­ach wur­de inner­halb der letz­ten Woche ein Fahr­rad ent­wen­det. Das rote Damen­rad war unver­sperrt und hat einen Wert von rund 50,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Motor­rad­fah­re­rin schwer verletzt

WON­SEES, LKR. KULM­BACH. Schwe­re Ver­let­zun­gen erlitt eine Motor­rad­fah­re­rin, als sie am Sonn­tag­abend auf der Staats­stra­ße St2189 zwi­schen Won­sees und Zeder­sitz stürz­te. Ein Ret­tungs­hub­schrau­ber brach­te sie ins Kran­ken­haus. Nach aktu­el­lem Sach­stand besteht kei­ne Lebensgefahr.

Gegen 17 Uhr fuhr die 48-Jäh­ri­ge mit ihrer Hon­da auf der St2189 von Won­sees in Rich­tung Zeder­sitz. Im Ver­lauf einer schar­fen Links­kur­ve ver­lor sie die Kon­trol­le über ihre Maschi­ne, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen zwei Ver­kehrs­zei­chen. Ein hin­zu­kom­men­der Zeu­ge und der Beglei­ter der Frau, der auf sei­nem Motor­rad vor­aus­ge­fah­ren war, küm­mer­ten sich bis zum Ein­tref­fen von Poli­zei, Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehr um die Ver­letz­te. Mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber kam sie zur wei­te­ren Behand­lung in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum. Die Poli­zei Kulm­bach sperr­te mit Unter­stüt­zung der Feu­er­wehr die St2189 für etwa eine Stun­de kom­plett. Nach der Ber­gung des Motor­ra­des durch einen Abschlepp­dienst und der Rei­ni­gung der Fahr­bahn erfolg­te schließ­lich die Frei­ga­be des Verkehrs.

Scha­fe auf Entdeckungsreise

PETZ­MANNS­BERG, Lkr.Kulmbach Drei Scha­fe nah­men von ihrer Wei­de ‚An den Wein­ber­gen‘ Reiß­aus und erkun­de­ten die Stra­ßen und Gär­ten in Petz­manns­berg. Die dor­ti­gen Ver­kehrs­teil­neh­mer und Anwoh­ner staun­ten nicht schlecht über den wol­li­gen Besuch und ver­stän­dig­ten dar­auf­hin die Poli­zei. Mit viel Geduld und einem Absperr­band aus­ge­rü­stet, lot­sten die Beam­ten das Trio auf eine nahe­ge­le­ge­ne Wie­se. Dort konn­ten die Scha­fe beim Gra­sen solan­ge gesi­chert wer­den, bis der ver­stän­dig­te Eigen­tü­mer ihre aben­teu­er­li­che Rei­se been­de­te und sie wie­der ihrer Her­de zuführte.