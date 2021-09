Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mit­tag gegen 14.00 Uhr wur­de in der Pro­me­na­de­stra­ße vor einem Hotel das Heck eines gepark­ten blau­en Opel Zafi­ra ange­fah­ren. Der Tat­ver­dacht rich­tet sich gegen den Fah­rer eines blau­en VW Tou­ran, der den Pkw mit der offe­nen Auto­tür ange­fah­ren hat­te und Sach­scha­den von etwa 500 Euro anrich­te­te. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

SEI­GEN­DORF. Das War­te­häus­chen der unte­ren Bus­hal­te­stel­le in der Sei­gen­dor­fer Haupt­stra­ße besprüh­ten Unbe­kann­te mit Schrift­zü­gen. Die Sach­be­schä­di­gung ereig­ne­te sich in der Zeit von 27. bis 30. August.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Dieb­stäh­le

PRIE­SEN­DORF. Ein rotes Moun­tain­bike der Mar­ke Kellys/​Viper ließ ein Dieb mit­ge­hen. Das mit einem Ket­ten­schloss gesi­cher­te Fahr­rad stand zwi­schen Sams­tag­nach­mit­tag, 16.30 Uhr, und Sonn­tag­mor­gen, 8.30 Uhr, im Hof des Schüt­zen­ver­eins in der Orts­stra­ße „Im Kulm“.

Wer kann Hin­wei­se auf den Dieb bzw. den Ver­bleib des Rades geben?

Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

MER­KEN­DORF. Gegen den hin­te­ren rech­ten Rad­ka­sten eines Pkw, BMW, stieß ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer. Das schwar­ze Auto park­te zur Unfall­zeit am Sams­tag, zwi­schen 17 und 17.15 Uhr, in der Orts­stra­ße Ber­gäcker. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den zu küm­mern, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HEI­LI­GEN­STADT. Weil er etwa 500 Meter nach der Orts­aus­fahrt von Her­zo­gen­reuth in Rich­tung Tie­fen­pölz einem Wild­tier aus­wei­chen muss­te, geriet am Sonn­tag­mor­gen, gegen 09.45 Uhr, ein Motor­rad­fah­rer ins Schlin­gern und stürz­te. Der 61-Jäh­ri­ge rutsch­te ca. 25 Meter auf der Fahr­bahn ent­lang und zog sich schwe­re Ver­let­zun­gen zu. Der Ret­tungs­dienst lie­fer­te den Ver­un­fall­ten ins Kran­ken­haus ein. Das nicht mehr fahr­be­rei­te Kraft­rad, an dem Scha­den von ca. 1.500 Euro ent­stand, wur­de durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men an der Unfall­stel­le abgeholt.

SCHRAP­PACH. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einer ver­letz­ten Per­son sowie etwa 10.000 Euro Sach­scha­den kam es am Sonn­tag­mit­tag auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Asch­bach und Schrap­pach. In einer schar­fen Rechts­kur­ve muss­te ein 30-jäh­ri­ger Auto­fah­rer sei­nen Pkw, Seat Leon, bis auf Schritt­ge­schwin­dig­keit abbrem­sen, da ihm ein brei­tes land­wirt­schaft­li­ches Fahr­zeug zum Teil auf sei­ner Fahr­bahn­sei­te ent­ge­gen­kam. Die­se Situa­ti­on erkann­te ein nach­fol­gen­der Motor­rad­fah­rer zu spät, konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und fuhr in das Heck des Autos. Beim Sturz ver­letz­te sich der Moto­rad­fah­rer leicht und muss­te mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert werden.

LIT­ZEN­DORF. Schwe­re Ver­let­zun­gen erlitt am Sonn­tag­nach­mit­tag eine 38-jäh­ri­ge Rad­le­rin. Auf dem Rad­weg von Lit­zen­dorf in Rich­tung Geisfeld fiel die Frau vom Fahr­rad. Zur Behand­lung wur­de sie ins Kran­ken­haus gebracht. Am Pedel­ec ent­stand gerin­ger Sachschaden.

STE­GAU­RACH. Aus noch unge­klär­ter Ursa­che stürz­te am Sonn­tag­abend, kurz nach 19 Uhr, ein Pedel­ec-Fah­rer in der Orts­stra­ße „Im Schütz“. Der 59-Jäh­ri­ge zog sich eine Arm­frak­tur zu und muss­te mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert werden.

Son­sti­ges

LICH­TEN­EI­CHE. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Sonn­tag­abend, kurz vor 21 Uhr, ein 16-jäh­ri­ger Klein­kraft­rad­fah­rer in der Orts­stra­ße „Am Renn­steig“. Bei der Über­prü­fung stell­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten fest, dass am Krad tech­ni­sche Ver­än­de­run­gen vor­ge­nom­men wur­den, so dass mit Zwei­rad nun eine Geschwin­dig­keit von etwa 60 km/​h erreicht wer­den kann. Zudem konn­ten bei dem 16-Jäh­ri­gen Betäu­bungs­mit­tel sowie ein Ein­hand­mes­ser auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Der Schü­ler wird nun wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, Ver­stoß nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Waf­fen­ge­setz zur Anzei­ge gebracht.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Gegen Bord­stein gedrängt

Gun­dels­heim. Als der 61jährige Fah­rer eines Mer­ce­des am Sonn­tag­nach­mit­tag auf der A 70, Rich­tung Bay­reuth, zum Über­ho­len vor­aus­fah­ren­der Fahr­zeu­ge, auf den lin­ken Fahr­strei­fen wech­sel­te, über­sah er einen dort fah­ren­den Audi, des­sen 21jähriger Fah­rer stark abbrem­sen und nach links aus­wei­chen muss­te, um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. Er geriet dadurch an den Bord­stein und beschä­dig­te sich Rei­fen und Fel­gen. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt, trotz Anhal­te­ver­su­chen des Geschä­dig­ten, unge­bremst fort, konn­te jedoch im Bereich Bay­reuth durch eine Poli­zei­strei­fe gestellt wer­den. Gegen ihn wird nun wegen Unfall­flucht ermit­telt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Drei­mal in die Leitplanke

Gun­dels­heim. Am Sams­tag­nach­mit­tag ver­ur­sach­te der bis­lang unbe­kann­te Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges am Kreuz Bam­berg einen erheb­li­chen Leit­plan­ken­scha­den. Das Fahr­zeug fuhr von der A 73, aus Rich­tung Süden kom­mend, in die Ein­fahrts­ram­pe der A 70, in Rich­tung Schwein­furt, kam dabei zwei­mal nach links und ein­mal nach rechts von der Fahr­bahn ab und beschä­dig­te dadurch min­de­stens sieb­zehn Leit­plan­ken­fel­der. Der unbe­kann­te Fah­rer hat den Unfall bis­her nicht gemel­det. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 7000 Euro. Die Auto­bahn­po­li­zei Bam­berg bit­tet hier­zu um Zeu­gen­hin­wei­se, ins­be­son­de­re zum amt­li­chen Kenn­zei­chen des Fahr­zeug­ge­spanns, unter Tel. 0951/9129–510.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Unter Dro­gen­ein­fluss und ohne Pflichtversicherung

BAY­REUTH. Am Frei­tag, gegen 22.45 Uhr, wur­de ein Bay­reu­ther mit einem Elek­tro-Mofa im Stadt­teil Kreuz von einer Strei­fe der Ope­ra­ti­ven Ergän­zungs­dien­ste Bay­reuth einer Ver­kehrs­kon­trol­le unterzogen.

Da beim Fah­rer ein­deu­ti­ge Anzei­chen auf den Kon­sum von „bewusst­seins­er­wei­tern­den Sub­stan­zen“ fest­ge­stellt wur­den, führ­te die­ser einen ange­bo­te­nen Alko­hol- und Dro­gen­test durch. Bei­de ver­lie­fen deut­lich „posi­tiv“, die kon­trol­lie­ren­den Poli­zei­be­am­ten hat­ten sich also nicht getäuscht. Fer­ner stell­te sich her­aus, dass das Elek­tro-Mofa nicht – wie vor­ge­schrie­ben – ver­si­chert war. Um eine Haft­pflicht­ver­si­che­rung vor­zu­täu­schen hat­te der Fah­rer ein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Jahr 2013 am Elek­tro-Mofa angebracht.

Der Schuss ging aller­dings nach hin­ten los – neben einer Anzei­ge wegen des Füh­rens eines Kraft­fahr­zeu­ges unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss erwar­tet den 46-jäh­ri­gen Fah­rer zusätz­lich noch ein Ver­fah­ren wg. feh­len­der Pflicht­ver­si­che­rung. Ver­mut­lich wäre es wesent­lich kosten­gün­sti­ger gewe­sen, das Fahr­zeug ord­nungs­ge­mäß zu ver­si­chern und nüch­tern zu fahren.

Auto ange­fah­ren und geflüchtet

BAY­REUTH. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer in der Cas­sel­mann­stra­ße einen Scha­den in Höhe von ca. 3000 Euro.

An sei­nem schwar­zen Seat Cup­ra Ate­ca, wel­chen er auf dem Park­platz vor der Agen­tur für Arbeit abge­stellt hat­te, ent­deck­te ein 25-jäh­ri­ger aus dem Land­kreis einen grö­ße­ren Heck­scha­den. Hin­ten rechts waren Kot­flü­gel und Beleuch­tungs­ein­rich­tun­gen offen­sicht­lich durch den Anstoß eines bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeu­ges beschä­digt wor­den. Ermitt­lun­gen wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort wur­den aufgenommen.

Mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter Tel.: 0921/506‑2130 bei der PI Bay­reuth-Stadt zu melden.

Unbe­kann­te ver­krat­zen meh­re­re Porsche

BAY­REUTH. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ver­kratz­te ein Unbe­kann­ter meh­re­re Pkw. Es ent­stand Sach­scha­den im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Eurobereich.

An fünf Pkw der Mar­ke Por­sche, wel­che anläss­lich der Aus­stel­lung „Mobi­li­täts­ta­ge“ in der Maxi­mi­li­an­stra­ße aus­ge­stellt waren, wur­den mut­wil­lig Krat­zer im Heck­be­reich verursacht.

Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung wur­den eingeleitet.

Mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter Tel.: 0921/506‑2130 bei der PI Bay­reuth-Stadt zu melden.

Geruch ver­rät Joint in der Handtasche

BAY­REUTH. Inten­si­ver Mari­hua­nage­ruch ver­riet eine Frau am Sonn­tag­vor­mit­tag anläss­lich einer Verkehrskontrolle.

Die 25-Jäh­ri­ge befand sich als Bei­fah­re­rin in einem Auto, wel­ches gegen 10 Uhr im Bereich der Kli­ni­kum­al­lee zu einer Rou­ti­ne­kon­trol­le ange­hal­ten wur­de. Der star­ke Geruch im Innern des Pkw führ­te zum Auf­fin­den eines fer­tig gedreh­ten Joints in der Hand­ta­sche der Frau.

Das Betäu­bungs­mit­tel wur­de eben­so sicher­ge­stellt, wie die gerin­ge Men­ge Mari­hua­na, wel­che die Frau noch in ihrer Woh­nung aufbewahrte.

Flucht war umsonst

BAY­REUTH. Sonn­tag­nacht ver­such­te ein Pkw-Fah­rer vor einer Poli­zei­strei­fe zu flüch­ten. Der Grund war offen­sicht­lich sei­ne star­ke Alkoholisierung.

Kurz vor Mit­ter­nacht bemerk­te eine Strei­fen­be­sat­zung der PI Bay­reuth-Stadt einen hal­ten­den Pkw an einer Bus­hal­te­stel­le am Wit­tels­ba­cher­ring. Als der Fahr­zeug­füh­rer auf die Strei­fe auf­merk­sam wur­de fuhr er los und beschleu­nig­te sei­nen BMW, um sich einer Kon­trol­le zu entziehen.

Die kur­ze Flucht ende­te, nach­dem der Fah­rer in einer Sei­ten­stra­ße in eine Tief­ga­ra­gen­ein­fahrt fuhr. Dort konn­te er gestellt und kon­trol­liert wer­den. Der Alko­test zeig­te bei dem 26-Jäh­ri­gen aus Bay­reuth einen Wert von über zwei Promille.

Es folg­te eine Blut­ent­nah­me und die Sicher­stel­lung des Führerscheins.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

KLEIN­SEN­DEL­BACH. Sonn­tag­nacht fuh­ren ein Ret­tungs­wa­gen sowie ein 42-jäh­ri­ger Ford-Fah­rer die Staats­stra­ße 2240 von Stein­bach kom­mend in Rich­tung Frohn­hof. Bei­de wur­den von Rehen auf der Fahr­bahn über­rascht und ver­such­ten die­sen aus­zu­wei­chen. Auf­grund der zuvor ent­wen­de­ten Ver­kehrs­zei­chen auf der Ver­kehrs­in­sel, nah­men die bei­den Fah­rer die Ver­kehrs­in­sel nicht wahr und fuh­ren über die­se drü­ber. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Scha­den in Höhe von 6000,- €.

Dieb­stäh­le

FORCH­HEIM. Am Sams­tag wur­de gegen 00.45 Uhr ein 20-Jäh­ri­ger in der Bam­ber­ger Stra­ße mit einem Ret­tungs­ring um den Hals ange­trof­fen. Auf Nach­fra­ge gab er an, dass er auf einer Ver­an­stal­tung im Königs­bad war und den Ret­tungs­ring irgend­wo in Forch­heim fand. Recher­chen erga­ben jedoch, dass der Ret­tungs­ring im Königs­bad ent­wen­det wur­de. Ob der 20-Jäh­ri­ge für den Dieb­stahl ver­ant­wort­lich ist, muss noch ermit­telt wer­den. Der Sach­scha­den beträgt 60,- €.

FORCH­HEIM. Am Sams­tag­nach­mit­tag stell­te ein Jugend­li­cher sein Moun­tain­bike, Mar­ke Bulls/​Copperhead 3, Far­be schwarz, am Fahr­rad­stän­der auf dem Bahn­hofs­vor­platz ab und sicher­te die­ses mit einem Zah­len­schloss. Als er ein paar Stun­den spä­ter zurück­kam, muss­te er fest­stel­len, dass das Rad ent­wen­det wur­de. Es ent­stand ein Scha­den in Höhe von 968,- €. Wer evtl. Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Forch­heim, Tel. 09191–7090‑0, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Bei einer Geschwin­dig­keits­kon­trol­le am Sams­tag­mor­gen in der Büg­stra­ße wur­de ein 42-Jäh­ri­ger ange­hal­ten. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass er kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis mehr hat. Ihn erwar­tet nun eine Anzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Wer wur­de gefährdet?

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­abend gegen 19.15 Uhr fiel einer Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels auf der B 289 ein schwar­zer BMW der 3er-Serie auf, der einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den soll­te. Als der Anhal­te­si­gnal­ge­ber des Strei­fen­wa­gens gesetzt wur­de, flüch­te­te der Fah­rer mit deut­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit durch das Stadt­ge­biet von Burg­kunst­adt und igno­rier­te sogar ein für ihn gel­ten­des Rot­licht an der Kreu­zung zur Weis­mai­ner Stra­ße. Auf­grund der rasan­ten Fahr­wei­se und der engen ört­li­chen Ver­kehrs­füh­rung bra­chen die Poli­zi­sten die Ver­fol­gung ab und bega­ben sich zur Wohn­an­schrift des Fahr­zeug­hal­ters. Hier konn­te schließ­lich der BMW hin­ter dem Wohn­haus par­kend ange­trof­fen wer­den. Vom Fah­rer war weit und breit kei­ne Spur. Ersten Erkennt­nis­sen nach dürf­te es sich beim ver­ant­wort­li­chen Fahr­zeug­füh­rer um einen 22-jäh­ri­gen Burg­kunst­adter han­deln. Die Ermitt­lun­gen hier­zu dau­ern noch an. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bit­tet etwai­ge Zeu­gen oder Ver­kehrs­teil­neh­mer, die durch die rasan­te Fahr­wei­se des schwar­zen BMW gefähr­det wur­den, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 zu melden.

Kau­gum­mi-Auto­mat gestohlen

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sams­tag, 16.00 Uhr bis Sonn­tag, 10.00 Uhr ent­wen­de­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter einen Kau­gum­mi-Auto­ma­ten, der am Zaun eines Anwe­sens an der Ecke Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße / Frank-Bau­er-Stra­ße ange­bracht war. Der Auto­mat hat einen Wert von etwa 200 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Dieb­stahls erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Außen­spie­gel abgetreten

LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, zwi­schen 21.00 Uhr und 10.30 Uhr, trat ein unbe­kann­ter Täter den rech­ten Außen­spie­gel eines in der Kro­nacher Stra­ße gepark­ten Ford Tran­sit ab, sodass ein Sach­scha­den von etwa 200 Euro ent­stand. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.