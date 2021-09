Der Ver­bund unab­hän­gi­ger Ver­si­che­rungs­ver­mitt­ler punk­tet in der aktu­el­len Cash- Hit­li­ste mit dem höch­sten Durch­schnitts­um­satz je Partner

Ein Zusam­men­schluss frei­er Mak­ler und Mehr­fach­agen­ten – das ist die vfm-Grup­pe. Aus Peg­nitz unter­stüt­zen 85 Exper­ten über 400 selbst­stän­di­ge Ver­mitt­ler in ganz Deutsch­land bei der erfolg­rei­chen Wei­ter­ent­wick­lung ihres eige­nen Ver­mitt­ler­un­ter­neh­mens. Im Mit­tel­punkt steht eine inten­si­ve Betreu­ung, ins­be­son­de­re auch beim Umstieg zum Ver­si­che­rungs­mak­ler. Mit Hil­fe des Ver­bun­des stei­gern Ver­si­che­rungs­mak­ler ihren Umsatz über­durch­schnitt­lich und kon­ti­nu­ier­lich Jahr für Jahr. Dadurch sind sie bestens positioniert.

Das zeigt auch die kürz­lich ver­öf­fent­lich­te Mak­ler­pool-Hit­li­ste von Cash.Medien. Beim Ver­hält­nis des Umsat­zes zur Anzahl der ange­schlos­se­nen Ver­mitt­ler sticht die vfm-Grup­pe als ein­zi­ger Teil­neh­mer mit einem 6‑stelligen Durch­schnitts­um­satz hervor.

Nach der testier­ten Auf­stel­lung von Cash.Medien liegt der durch­schnitt­li­che Jah­res­um­satz, den Pools bzw. Ver­bün­de pro Part­ner erzie­len, bei 28.658 Euro. Bei der vfm-Grup­pe liegt die­ser Wert bei 102.985 Euro. Ein kla­res Zei­chen für die Qua­li­tät der Ver­triebs­part­ner und für den Erfolg der Koope­ra­ti­on mit vfm.

Der Weg nach ganz oben

Die vfm-Grup­pe macht nicht nur Mak­ler, sie macht Mak­ler auch erfolg­rei­cher. Erfolgs­re­zept ist das Umset­zen der Part­ner­wün­sche und ein per­sön­li­cher Sup­port. Was in der Theo­rie leicht klingt, wird auch in der täg­li­chen Pra­xis umge­setzt. Eine hohe Betreu­ungs­dich­te unter­streicht den fami­liä­ren Cha­rak­ter. Auf fünf Mak­ler kommt in etwa ein vfm-Exper­te, der auf indi­vi­du­el­le Bedürf­nis­se zeit­nah und aus­führ­lich ein­geht. Dabei kön­nen Part­ner der vfm-Grup­pe aus einem brei­ten Lei­stungs­port­fo­lio wäh­len: von Ver­si­che­rungs­ex­per­ten für alle Spar­ten über die Lösung sämt­li­cher IT-Pro­ble­me, recht­li­chen Bei­stand bis hin zu durch­dach­ten Ver­triebs­kon­zep­ten inklu­si­ve Wer­be­mit­tel­ver­sand. Die Qua­li­tät spricht für sich und der Ver­bund wächst stetig.