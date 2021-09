Vie­le bun­te Wahl­pla­ka­te kün­di­gen sie bereits an – die nahen­de Bun­des­tags­wahl. Wäh­rend alle erwach­se­nen Wahl­be­rech­tig­ten am 26.09.2021 den Gang zur Wahl­ur­ne antre­ten kön­nen, sind alle Kin­der und Jugend­li­chen unter 18 Jah­ren bereits neun Tage vor­her ein­ge­la­den, ihre Mei­nung zu äußern. Die poli­ti­sche Teil­ha­be ist Ziel der soge­nann­ten U18-Wahl. Auch im Land­kreis Forch­heim gibt es die­ses Jahr erfreu­li­cher­wei­se ca. 20 Wahl­lo­ka­le, in denen die Kin­der und Jugend­li­chen sich über die zur Wahl ste­hen­den Par­tei­en infor­mie­ren und ihr Kreuz set­zen kön­nen. Neben den ört­li­chen Jugend­treffs, in Rat­häu­sern und Ver­eins­hei­men wird es auch in teil­neh­men­den Schu­len die Mög­lich­keit zur Betei­li­gung geben.

Eine Über­sicht der Wahl­lo­ka­le ist unter ande­rem unter wah​len​.u18​.org/​b​u​n​d​e​s​t​a​g​s​w​a​hl- 2021/​deutschland/​wahllokale zu fin­den. In den Jugend­treffs und Gemein­den sowie in der Geschäfts­stel­le der Nord­baye­ri­schen Nach­rich­ten sind die Wahl­lo­ka­le für alle zugäng­lich und öffent­lich. Die Wahl­lo­ka­le in den Schu­len sind bewusst nur für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler geöffnet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind auch auf den ent­spre­chen­den Home­pages und Insta­gram-Accounts zu fin­den. Orga­ni­siert und betreut wer­den die Wahl­lo­ka­le von den haupt­amt­li­chen Jugend­pfle­gen, den städ­ti­schen Mit­ar­bei­ten­den der OJA Forch­heim Nord und dem Jugend­haus sowie ehren­amt­li­chen Jugend­be­auf­trag­ten in den Gemein­den sowie der Kol­ping­ju­gend Neun­kir­chen am Brand.

Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie wur­de der Wahl­zeit­raum für die U18-Wahl ver­län­gert. In die­sem Jahr kann bereits ab dem 10. bis zum 17. Sep­tem­ber gewählt wer­den, um alles etwas zu entzerren.

Ursprung der flä­chen­decken­den Wahl­bü­ros im Land­kreis ist ein gemein­sa­mes Pro­jekt der Gemein­de­ju­gend­pfle­gen Eber­mann­stadt, Eggols­heim, Gräfenberg/​Wei­ßeno­he, Hal­lern­dorf sowie Hausen/​Herolds­bach und den Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin­nen. So infor­mie­ren sie z.B. auf dem gemein­sa­men Insta­gram Account „was_​los_​um_​fo“ über The­men rund um die Wahl.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen und Mate­ria­li­en zur U18-Wahl sind auf der Home­page des Baye­ri­schen Jugend­rings sowie des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim zu fin­den. Eben­falls auf Initia­ti­ve des Baye­ri­schen Jugend­rings wird im Sep­tem­ber die Kam­pa­gne #mei­ne­Stimme­für gestar­tet, um die indi­vi­du­el­len For­de­run­gen und Mei­nun­gen der Kin­der und Jugend­li­chen abbil­den zu können.

Der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim und die betei­lig­ten Akteu­re hof­fen auf eine rege Betei­li­gung der Kin­der und Jugend­li­chen im Land­kreis, damit ein mög­lichst aus­sa­ge­kräf­ti­ges Stim­mungs­bild als Ergeb­nis entsteht.