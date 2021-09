Ama­zon hat heu­te die Eröff­nung eines neu­en deut­schen Logi­stik­zen­trums im baye­ri­schen Hof/​Gattendorf ange­kün­digt, das im Früh­ling 2022 sei­nen Betrieb auf­neh­men soll. Mit dem Logi­stik­zen­trum wird Ama­zon inner­halb des ersten Betriebs­jah­res mehr als 1.000 Arbeits­plät­ze schaffen.

Ama­zon baut sein deut­sches Logi­stik­netz­werk wei­ter aus, um der Kun­den­nach­fra­ge gerecht zu wer­den und die Pro­dukt­aus­wahl zu erwei­tern. Zudem unter­stützt Ama­zon eine wach­sen­de Zahl unab­hän­gi­ger deut­scher Unter­neh­men, die bei Ama­zon ver­kau­fen, und dabei Lage­rung und Zustel­lung über „Ful­fill­ment by Ama­zon“ nutzen.

„Wir freu­en uns, dass wir mit dem zwei­ten Logi­stik­zen­trum von Ama­zon in Bay­ern in Hof/​Gattendorf unser Wachs­tum in Deutsch­land fort­set­zen kön­nen, um noch bes­ser auf die Bedürf­nis­se unse­rer Kund:innen ein­ge­hen zu kön­nen. Ama­zon wird inner­halb des ersten Betriebs­jah­res über 1.000 Arbeits­plät­ze schaf­fen“, sagt Nor­bert Bran­dau, Inte­rims Regio­nal Direc­tor Ope­ra­ti­ons Ama­zon Deutsch­land. „Wo immer wir uns ansie­deln, schaf­fen wir attrak­ti­ve und siche­re Arbeits­plät­ze sowie viel­fäl­ti­ge Kar­rie­re­chan­cen für Men­schen, unab­hän­gig von ihrer Her­kunft. Wir sind dank­bar für die Unter­stüt­zung, die wir von den loka­len und regio­na­len Part­nern erhal­ten haben und wer­den ein guter Nach­bar sein.“

Ama­zon wird in Hof/​Gattendorf eine gro­ße Band­brei­te an Jobs für Versandmitarbeiter:innen (ohne for­ma­le Qua­li­fi­ka­ti­on) bis hin zu einer Viel­zahl von Fach­po­si­tio­nen (Fach­kräf­te in den Berei­chen IT, Logi­stik, Per­so­nal­we­sen, Gesund­heits­ma­nage­ment, Arbeits­si­cher­heit, Trai­ning, Tech­nik und Ein­lauf) anbie­ten. Inter­es­sier­te kön­nen sich unter fol­gen­dem Link infor­mie­ren und bewer­ben: www​.ama​zon​.jobs.

Dr. Oli­ver Bär, Land­rat des Land­krei­ses Hof: „Wir freu­en uns über die­se gro­ße Ansied­lung, die mit einer Viel­zahl von neu­en Arbeits­plät­zen für die Regi­on ver­bun­den ist. Sie zeigt ein­mal mehr die her­vor­ra­gen­de Lage unse­res Wirt­schafts­stand­or­tes – dies ist auch ein Aus­ru­fe­zei­chen für die Zukunft. Die bis­he­ri­ge Zusam­men­ar­beit des Zweck­ver­ban­des und der Gemein­de Gat­ten­dorf mit Ama­zon im Vor­feld und im Zuge der Bau­maß­nah­men war bis dato hervorragend.“

Eva Döh­la, Ober­bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Hof: „Es freut mich sehr, dass Ama­zon sich in Hof ansie­delt und rund 1.000 neue Arbeits­plät­ze schafft. Die Ansied­lung zeigt, dass unse­re Stadt attrak­tiv und wett­be­werbs­fä­hig ist als Wirt­schafts­stand­ort. Die neu­en Arbeits­plät­ze sind enorm wich­tig für unse­re Wirt­schaft. Neben ein­fa­chen Jobs wird Ama­zon auch eine Viel­zahl an qua­li­fi­zier­ten Arbeits­plät­zen schaf­fen, und damit Ein­stiegs- und Kar­rie­re­chan­cen für vie­le Men­schen in der Stadt und der Regi­on schaffen.“

Ste­fan Mül­ler, Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Gat­ten­dorf: „In einer sehr guten Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Hof ist es uns gelun­gen, ein Unter­neh­men wie Ama­zon in der Regi­on anzu­sie­deln. Die Gemein­de Gat­ten­dorf hat das Pro­jekt von Anfang an unter­stützt und alle Wei­chen gestellt. Das macht mich stolz. Wir freu­en uns auf die Eröff­nung des Gebäu­des und die Vor­tei­le, die die­se Ansied­lung für die gesam­te Regi­on bringt.“

Kath­le­en Kühn­hold hat Ende Juni 2021 im neu­en Ama­zon Logi­stik­zen­trum in Gera ange­fan­gen. Sie sagt: „Ich lie­be den offe­nen und ver­trau­ens­vol­len Umgang mit mei­nen Kolleg:innen und deren span­nen­den kul­tu­rel­len Hin­ter­grün­den. Der­zeit unter­stüt­ze ich den Ein­stel­lungs­pro­zess für Versandmitarbeiter:innen und habe bereits eini­gen mei­ner Freund:innen einen Job hier empfohlen.“

Ama­zon hat bereits den Ein­stiegs­lohn von 12,00 Euro brut­to pro Stun­de ein­ge­führt, der seit Juli für die mei­sten Ama­zon Mitarbeiter:innen – unab­hän­gig ob Voll­zeit, Teil­zeit, befri­stet oder sai­so­nal – Rea­li­tät ist. Ama­zon bie­tet vom ersten Tag an umfas­sen­de Zusatz­lei­stun­gen und dies in einem moder­nen und siche­ren Arbeits­um­feld. Nach 24 Mona­ten ver­die­nen Mitarbeiter:innen durch­schnitt­lich rund 2.750 Euro brut­to pro Monat, inklu­si­ve beschränk­ter Mit­ar­bei­ter­ak­ti­en (Restric­ted Stock Units) von der Ama​zon​.com, Inc. und wei­te­rer Extras. Teil der Zusatz­lei­stun­gen ist auch das „Care­er Choice“-Programm, bei dem bis zu 95 Pro­zent der Kurs­ge­büh­ren und Lite­ra­tur­ko­sten für aner­kann­te Wei­ter­bil­dungs­kur­se bis zu einem Höchst­be­trag von 8.000 Euro pro Mitarbeiter:in von Ama­zon über­nom­men werden.

Ama­zon hat über 19.000 feste Arbeits­plät­ze in der Logi­stik in Deutsch­land geschaf­fen. Zusätz­lich zu die­sen direk­ten Arbeits­plät­zen sind Zehn­tau­sen­de indi­rek­te Arbeits­plät­ze in Deutsch­land ent­stan­den. Ama­zon arbei­tet mit zahl­rei­chen Trans­port­part­ner­un­ter­neh­men und vie­len deut­schen klei­nen und mitt­le­ren Unter­neh­men (KMU) zusam­men, die Ama­zons Tech­no­lo­gie, Dienst­lei­stun­gen oder das Logi­stik­netz­werk nut­zen, um ihr Geschäft durch den Ver­kauf ihrer Pro­duk­te bei Ama­zon vor­an­zu­trei­ben. Ama­zon bie­tet klei­nen und mitt­le­ren deut­schen Unter­neh­men, die bei Ama­zon ver­kau­fen, die Mög­lich­keit, Mil­lio­nen von Kund:innen in ganz Euro­pa leich­ter als je zuvor zu erreichen.

Ama­zon legt größ­ten Wert auf die Gesund­heit und Sicher­heit sei­ner Mitarbeiter:innen und beschäf­tigt in allen deut­schen Logi­stik­zen­tren Expert:innen für Gesund­heits­schutz und Arbeits­si­cher­heit. Wir haben Mil­lio­nen US-Dol­lar inve­stiert, um eine siche­re Arbeits­um­ge­bung zu schaf­fen, was umfas­sen­de COVID-19 Schutz­maß­nah­men mit­ein­schließt. In Hof/​Gattendorf wer­den vom ersten Tag an bewähr­te Kon­zep­te umge­setzt wer­den, die von Gesund­heits­be­hör­den und Regierungsvertreter:innen in ganz Deutsch­land bestä­tigt wur­den. Die­se Kon­zep­te umfas­sen u.a. erhöh­te Rei­ni­gungs- und Des­in­fek­ti­ons­in­ter­val­le, Tem­pe­ra­tur­mes­sung beim Betre­ten des Gebäu­des, Mas­ken­pflicht, umfas­sen­de 2‑Me­ter-Abstands­ge­bo­te, regel­mä­ßi­ge Tests und Impf­an­ge­bo­te. Allein in Deutsch­land haben wir mehr als 470 Mil­lio­nen Ein­hei­ten Hän­de­des­in­fek­ti­ons­mit­tel, 21 Mil­lio­nen Paar Hand­schu­he, 19 Mil­lio­nen Mas­ken, Gesichts­schutz oder ande­ren Mund-Nasen-Schutz und 39 Mil­lio­nen Packun­gen Des­in­fek­ti­ons­tü­cher bestellt.

Ama­zon setzt sich für eine nach­hal­ti­ge Zukunft ein und führt weit­rei­chen­de Pro­jek­te zum Schutz der Umwelt durch. Das Unter­neh­men setzt sich dafür ein, das Pari­ser Kli­ma­schutz­ab­kom­men bereits 10 Jah­re frü­her zu errei­chen und bis 2040 CO2-neu­tral zu sein. Die­se Ver­pflich­tung zur Ver­mei­dung von Koh­len­stoff­emis­sio­nen umfasst die Bestel­lung von 100.000 voll­elek­tri­schen Lie­fer­fahr­zeu­gen, die bis­her größ­te Bestel­lung von elek­tri­schen Lie­fer­fahr­zeu­gen, die Inve­sti­ti­on von 100 Mil­lio­nen Dol­lar in die Wie­der­auf­for­stung und den Betrieb mit 100% erneu­er­ba­rer Ener­gie bis 2025. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über unser Kli­ma­ver­spre­chen fin­den Sie unter nach​hal​tig​keit​.about​ama​zon​.de.