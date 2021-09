Das Bam­ber­ger Strom­netz zählt zu den sicher­sten in ganz Deutsch­land. Im gesam­ten Jahr 2020 betrug die durch­schnitt­li­che Unter­bre­chung nur 3,8 Minu­ten. Hin­ge­gen saßen die Haus­hal­te in Deutsch­land im bun­des­wei­ten Mit­tel mit 10,73 Minu­ten drei­mal so lang im Dunk­len, das hat jüngst die Bun­des­netz­agen­tur in einem Bericht bekannt­ge­ge­ben. Damit die Men­schen in Bam­berg und Hall­stadt auch in der Zukunft auf eine so zuver­läs­si­ge Strom­ver­sor­gung ver­trau­en kön­nen, inve­stie­ren die Stadt­wer­ke Jahr für Jahr Mil­lio­nen in den Aus­bau, die War­tung und Instand­hal­tung ihres Stromnetzes.

Je mehr Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen gebaut wer­den, desto höher sind die Her­aus­for­de­run­gen an das Strom­ver­teil­netz und des­sen Steue­rung. Floss frü­her der Strom nur in eine Rich­tung zu den Kun­din­nen und Kun­den, spei­sen heu­te die dezen­tra­len rege­ne­ra­ti­ven Ener­gie­er­zeu­ger in Spit­zen­zei­ten mehr Strom ins Netz, als zu die­sem Zeit­punkt benö­tigt wird. Das ist ins­be­son­de­re in Gewer­be­ge­bie­ten der Fall, wo auf vie­len Hal­len­dä­chern Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen instal­liert sind.

„Die Her­aus­for­de­run­gen für uns Ver­teil­netz­be­trei­ber sind so groß wie bei einer Ein­bahn­stra­ße, die für den Begeg­nungs­ver­kehr aus­ge­baut wer­den muss“, erklärt Dani­el Then, tech­ni­scher Lei­ter der Stadtwerke2 Bam­berg: „Die Stra­ße muss nicht nur brei­ter wer­den, man benö­tigt auch Ampeln, wo sonst der Ver­kehr rei­bungs­los floss.“ Zur Siche­rung der hohen Qua­li­tät las­sen die Stadt­wer­ke nicht nur im Bereich des Stroms, son­dern auch beim Gas, Was­ser und der Fern­wär­me regel­mä­ßig ihre Pro­zes­se von unab­hän­gi­gen Fach­gut­ach­tern zertifizieren.

Fällt den­noch der Strom aus, las­sen sich die Grün­de hier­für auch im vor­ge­la­ger­ten Netz fin­den. Zudem kön­nen Stür­me, Blitz­ein­schlä­ge oder Bau­ar­bei­ten dazu füh­ren, dass Strom­ka­bel beschä­digt wer­den. Kommt es zu Unre­gel­mä­ßig­kei­ten im Lei­tungs­netz, ist die Netz­leit­stel­le der Stadt­wer­ke Bam­berg rund um die Uhr und an allen Tagen des Jah­res unter der Tele­fon­num­mer 0951 77–0 erreich­bar. Von hier aus wer­den die Bereit­schafts­mit­ar­bei­ter alar­miert, die die Stö­run­gen beheben.