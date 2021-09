CREU­ßEN, LKR. BAY­REUTH. Betrü­ger ergau­ner­ten am Don­ners­tag Bar­geld, indem sie einer älte­ren Dame eine ver­meint­li­che Unfall­si­tua­ti­on vor­täusch­ten. Im Bereich eines Creu­ße­ner Super­mark­tes kam es zur Geld­über­ga­be an eine unbe­kann­te Frau. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth über­nahm die Ermittlungen.

Zunächst rief Don­ners­tag­mit­tag, gegen 11.30 Uhr, eine männ­li­che Per­son bei der 83-Jäh­ri­gen an und erzähl­te von einem fol­gen­schwe­ren Ver­kehrs­un­fall, den die Enke­lin der Senio­rin ver­ur­sacht haben soll. Um eine Haft­stra­fe zu ver­mei­den, müs­se eine „Aus­lö­se“ ent­rich­tet wer­den. Die Ange­ru­fe­ne fiel auf die Betrugs­ma­sche her­ein und mach­te sich auf den Weg zur Bank. Nach­dem sie einen Geld­be­trag in nied­ri­ger fünf­stel­li­ger Höhe abge­ho­ben hat­te, folg­te sie den wei­te­ren Instruk­tio­nen des männ­li­chen Unbe­kann­ten und fuhr zum Park­platz eines Super­markts in der Bay­reu­ther Stra­ße. Dort über­gab sie, gegen 16 Uhr, das gesam­te Bar­geld an eine unbe­kann­te Frau.

Die Betrü­ge­rin kann wie folgt beschrie­ben werden:

weib­lich, zir­ka 170 Zen­ti­me­ter und zir­ka 30 bis 35 Jah­re alt

dunk­le hoch­ge­steck­te Haare

sprach hoch­deutsch

Die Kri­mi­nal­po­li­zei in Bay­reuth führt die wei­te­ren Ermitt­lun­gen und bit­tet Zeu­gen, die am Don­ners­tag­nach­mit­tag im Bereich des Super­mark­tes ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei den Kri­mi­nal­be­am­ten zu melden.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei warnt erneut vor dem betrü­ge­ri­schen Vorgehen: