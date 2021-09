Unter dem Mot­to „On Track to Sustainab­le Mobi­li­ty“ stellt der Auto­mo­bil- und Indu­strie­zu­lie­fe­rer Scha­eff­ler auf der IAA Mobi­li­ty 2021 sei­ne Visi­on einer nach­hal­ti­gen Mobi­li­tät vor. Neben inno­va­ti­ven Pro­dukt­neu­hei­ten wie 3in1-E-Achs­sy­ste­me, Ther­mo­ma­nage­ment und 800-Volt-Lei­stungs­elek­tro­nik prä­sen­tiert das Unter­neh­men ein modu­la­res „Rol­ling Chas­sis“ – eine Platt­form für gänz­lich neue Mobi­li­täts­kon­zep­te für urba­ne Räu­me. Im Mit­tel­punkt ste­hen auch alter­na­ti­ve Ener­gie­trä­ger wie Was­ser­stoff für sta­tio­nä­re und mobi­le Anwen­dun­gen. „Wir als Scha­eff­ler über­neh­men öko­lo­gi­sche und sozia­le Ver­ant­wor­tung. Nach­hal­tig­keit ist ein fester Bestand­teil der Scha­eff­ler-DNA und Teil unse­rer Road­map 2025“, sagt Klaus Rosen­feld, Vor­sit­zen­der des Vor­stands der Scha­eff­ler AG. „Mit inno­va­ti­ven Tech­no­lo­gien in den Berei­chen Antriebs­strang, Chas­sis und neue Mobi­li­tät sowie unse­rem gesamt­heit­li­chen Ver­ständ­nis der Ener­gie­ket­te tra­gen wir ent­schei­dend dazu bei, die welt­wei­ten Kli­ma­zie­le zu errei­chen und damit nach­hal­tig Fort­schritt zu gestal­ten, der die Welt bewegt.“

Scha­eff­ler Neu­hei­ten im Bereich E‑Mobilität

Den Wan­del im Auto­mo­bil­be­reich sieht Scha­eff­ler als gro­ße Chan­ce: „Der Trend zur E‑Mobilität und zu alter­na­ti­ven Mobi­li­täts­kon­zep­ten wirkt sich als Inno­va­ti­ons­trei­ber auf unse­re Pro­duk­te und Geschäfts­mo­del­le aus“, sagt Mat­thi­as Zink, Vor­stand Auto­mo­ti­ve Tech­no­lo­gies der Scha­eff­ler AG. „Mit unse­rer Kom­po­nen­ten- und System­kom­pe­tenz wol­len wir als bevor­zug­ter Tech­no­lo­gie­part­ner unse­rer Kun­den mit maß­ge­schnei­der­ten Lösun­gen die Trans­for­ma­ti­on gestalten.“

Im Bereich der elek­tri­fi­zier­ten Antrie­be bele­gen zahl­rei­che Seri­en­no­mi­nie­run­gen, dass sich Scha­eff­ler in der E‑Mobilität eta­bliert hat. Als Neu­heit prä­sen­tiert Scha­eff­ler auf der IAA eine eige­ne inno­va­ti­ve 800-Volt-Lei­stungs­elek­tro­nik für Anwen­dun­gen in E‑Achsen von lei­stungs­star­ken Fahr­zeu­gen wie Sport­wa­gen oder SUV. Scha­eff­ler setzt hier auf neue­ste Sili­zi­um­kar­bid-Tech­no­lo­gie im 800-Volt-Bord­netz, was Wir­kungs­gra­de von über 99 Pro­zent ermög­licht und die Gesamt­reich­wei­te von Elek­tro­fahr­zeu­gen merk­lich stei­gert. Dar­über hin­aus zeigt Scha­eff­ler sei­ne 3in1-E-Ach­se, die E‑Motor, Getrie­be und Lei­stungs­elek­tro­nik in einem System ver­eint. Durch die Inte­gra­ti­on des Ther­mo­ma­nage­ment­sy­stems gelingt es, die Effi­zi­enz wei­ter zu erhö­hen und die Reich­wei­te deut­lich zu steigern.

Scha­eff­ler „Rol­ling Chas­sis“ und Wasserstofftechnologie

Mit dem „Rol­ling Chas­sis“ prä­sen­tiert Scha­eff­ler einen modu­la­ren Ansatz für Anfor­de­run­gen im Bereich der urba­nen Mobi­li­tät. Die fle­xi­ble, ska­lier­ba­re Platt­form für neue, fah­rer­lo­se Mobi­li­täts­lö­sun­gen zeigt die gro­ße Band­brei­te an Tech­no­lo­gien von Scha­eff­ler und bie­tet eine fle­xi­ble Archi­tek­tur bezüg­lich By-Wire-Len­kung und Antrieb. Zudem zeigt das Unter­neh­men mit Free Dri­ve einen Bike-by-Wire-Antrieb für E‑Bikes, der ganz ohne mecha­ni­sche Ver­bin­dung zwi­schen Kur­bel und Rad ein neu­es und frei kon­fi­gu­rier­ba­res Tret­ge­fühl erzeugt.

Für Scha­eff­ler als Auto­mo­bil- und Indu­strie­zu­lie­fe­rer spielt die Was­ser­stoff­tech­no­lo­gie für eine CO2-neu­tra­le Zukunft eine ent­schei­den­de Rol­le. Hier­bei wer­den Syn­er­gien ent­lang der gesam­ten Wert­schöp­fungs­ket­te genutzt: von der Gewin­nung rege­ne­ra­ti­ver Ener­gien über die Erzeu­gung von grü­nem Was­ser­stoff durch Elek­tro­ly­seu­re bis hin zu des­sen Nut­zung. Auf der IAA Mobi­li­ty wird ein Brenn­stoff­zel­len­stack mit metal­li­schen Bipo­lar­plat­ten prä­sen­tiert, die durch prä­zi­ses Umfor­men und Beschich­ten im Dünn­schicht-Bereich her­ge­stellt werden.