Für man­che Kame­ra­den der Feu­er­wehr Buben­reuth war heu­te ein schwe­rer Tag in ihrem Feu­er­wehr­le­ben. Wir muss­ten unse­re 20 Jah­re alte Dreh­lei­ter ver­ab­schie­den. Die Gemein­de Buben­reuth hat in Zusam­men­ar­beit mit der Feu­er­wehr­füh­rung vor ca. zwei Jah­ren ent­schie­den, auf­grund der anste­hen­den 20jährigen Über­prü­fung und dadurch ent­ste­hen­den Kosten, die DLK 18/12 Ersatz zu beschaf­fen. Nach­dem die neue Dreh­lei­ter Anfang 2021 in Buben­reuth ein­traf und nun die Kame­ra­den auf das Ret­tungs­ge­rät ein­ge­wie­sen sind, war es an der Zeit sich von der 2002 ange­schaff­ten DLK18/12 schwe­ren Her­zens zu tren­nen. Gera­de unse­rem Kom­man­dan­ten und sei­ner Frau dürf­te das Fahr­zeug lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben. War doch die­ses Fahr­zeug damals der Grund sich in Buben­reuth nie­der­zu­las­sen und nicht in der Hei­mat­ge­mein­de Elters­dorf aus der Sabri­na stammt. Elters­dorf hat­te eben kei­ne Dreh­lei­ter. Umso mehr freut es uns aber, dass unser gutes Stück in gute Hän­de wei­ter­ge­ge­ben wird. Eine pol­ni­sche Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr hat den Zuschlag beim Online­por­tal Zollauk­tio­nen erhal­ten. Die Kame­ra­den waren sicht­lich begei­stert von unse­rem gut gepfleg­ten Ret­tungs­ge­rät und lie­ßen sich einen Tag lang auf das Gerät ein­wei­sen. Die DLK geht nun in ein pol­ni­sches Dreh­lei­ter­werk, wo sie die erfor­der­li­chen Über­prü­fun­gen für ihren Dienst in Polen erhält. Wir wün­schen den Kame­ra­den all­zeit gute Fahrt und wenig Ein­sät­ze. „Mach´s gut Flo­ri­an Buben­reuth 74/31/1“